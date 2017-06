Sve glasniji pozivi za skraćenjem Serije A: Napoli traži ligu sa 16 klubova

I samo jednim mestom koje znači i ispadanje u niži rang

Veličina slova A A A

Nije to nova tema u Italiji. Veliki skandal je izbio kada se predsednik Lacija Klaudio Lotito zalagao za "dirigovanu" promociju klubova u Seriju A pošto smatra da prvenstvo sa ekipa poput Krotonea ili Frozinonea prosto nema budućnost. Dočekaj je na nož, jer se takav predlog protivi svim pravilima sporta. Ali da bogati Italijani baš i ne mirišu one male ponovo se potvrđuje ovih dana.

Prvi čovek Napolija Aurelio de Laurentis ponovo je pokrenuo debatu o skraćenju Serije A. Na istu temu prošle jeseni je govorio i Karlo Tavekjo, predsednik Fudbalskog saveza Italije, ocenivši da bi liga za 18, a ne 20 klubova, za posledicu imala i koncetraciju kvaliteta i veću posetu na stadionima. Najavio je tada promene u perioud od četiri do pet godina, ali je barem javno izostala podrška klubova.

Dok se De Laurentis nije oglasio. Sa još radikalnijim predlogom.

"Sećam se 1986. godine, tad je Serija A imala 16 klubova. Danas nam se žale i TV stanice koje nam emituju utakmice. Moraš da se zamisliš kad je tako", počeo je De Laurentis pre no što je "poentirao".

"Hajde da napravimo ligu sa 16 klubova i da samo jedan ispada. Svi bi bili dobitnici. Više prihoda, manje zagušenje kalendara, veće šanse da napravimo nešto u Evropi".

Sve to lepo zvuči dok iz jedne rečenice ipak ne saznate da se svako - što je negde i logično - vodi isključivo sopstvenim, pomalo sebičnim razlozima.

"I liga sa 18 klubova bila bi u redu, ali samo ako nas sedam (najvećih klubova) odlučuje kojih je to 18", bez zadrške je opalio De Laurentis.

Doduše, on je ne tako davno govorio da bi najbolje rešenje bilo kad bi Ligu šampiona igralo 30 klubova u ligaškom sistemu. Svaki učesnik bio bi predstavnik neke od “lige petica“. Seriji A bi tako bilo ostavljeno prostor za mnogo manje utakmica.

"Iskreno, prvenstvo Italije ne treba da ima više od 10 klubova... Ni u Formuli 1 se ne takmičiš sa vozilima iz Formule 2 ili Formule 3. Seriju A bi trebalo da igraju samo oni koji su finansijski stabilni, koji imauju dobre stadione i dovoljan broj navijača", obrazlagao je De Laurentis mišljenje.

Istina, mnogo je onih koji žale za danima kada je Serija A brojala 16 klubova, a to je bio period od 1967. do 1988. godine kada se prešlo na sistem sa 18 timova. Trajao je sve do 2004. godine kada je povećan na sadašnjih 20.

(FOTO: Action Images)