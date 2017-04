Sve je spremno - neka trka za šampionski prsten krene!

Pitanje koje se automatski nameće glasi - da li ćemo i ove, baš kao i prethodne dve sezone gledati sudare Golden Stejta i Klivlenda?

Posle dugih i iscrpljujućih sezona, došao je i onaj najzanimljiviji deo - borbe za titulu u doigravanju!

Jadranska liga već je završena, kao i Evrokup, Evroliga ulazi u završnu etapu i kreću četvrtfinalni dvoboji, a ista priča je i u NBA ligi - gde nas čeka najinteresantniji deo sezone.

Verovatno je, ali ne i neizbežno, kao što je to bio slučaj u prethodna dva slučaja.

Klivlendov pad u finišu i gubitak prednosti domaćeg terena za eventualni sudar sa Bostonom u finalu Istočne konferencije, dao je određenu nadu ostalim klubovima da bi mogli da naprave iznenađenje. S druge strane, strašna konkurencija na Zapadu trebalo bi da bude pravi test moći ovog, novog Golden Stejta, sa trilingom Kari - Durant - Tompson.

I pored toga, ne tvrdimo da je trka otvorena. Kako to obično bude u NBA ligi, postoje oni koji su praktično precrtani još pre nego što sudije podbace loptu, dok ima i onih, vrsnih boraca, koji se neće predati tako lako.

Da ne dužimo previše, pređimo na naše predikcije, šta bi to moglo da nas očekuje do kraja ove dugačke sezone.

ZAPADNA KONFERENCIJA

GOLDEN STEJT (1) - PORTLAND (8)

Iskreno, Trejlblejzersi nemaju čemu mnogo da se nadaju. Ono, što, zapravo očekujemo jeste jednosmerna serija, koju bi Golden Stejt mogao da dobije bez izgubljenog meča. Jeste Portland podigao stepen forme, ali to je važilo do povrede Jusufa Nurkića. Reprezentativac Bosne i Hercegovine još čeka zeleno svetlo lekara da se vrati na parket. Ukoliko bude u timu, Portland bi mogao da uzme jednu pobedu, zbog dodatne snage u reketu. Ali, gledajući svestranu moć trilinga Kari - Durant - Tompson, iskreno verujemo da bi ovde moglo da padne „čišćenje“.

ISHOD: Golden Stejt dobija sa 4-0 u seriji.

SAN ANTONIO (2) - MEMFIS (7)

Niko ne sme ni da pomisli na to da posumnja u Sparse, koji nas godinama uveravaju da i pored brojnih veterana u timu mogu da izađu na kraj sa svakim protivnikom. Memfis je, doduše, prilično tvrd orah. Ali, kada je cela ekipa zdrava i na okupu. S druge strane, Sparsi imaju najboljeg „dvosmernog“ igrača lige u liku Kavaja Lenarda, sposobnog da uradi baš sve, kao i verovatno najboljeg trenera u istoriji NBA košarke - Grega Popoviča. Ono što predstavlja razliku u odnosu na prethodne godine jeste izostanak faktora „Dankan“, ali i to što Memfis ima nešto dinamičniji napad. To znači da postoji realna mogućnost da ozbiljno namuči Mamuze, bar na papiru. Jer, dok Memfis posmatramo kroz lupu individualnih kvaliteta, niko ne može da ospori snagu timskog duha u San Antoniju. A upravo je to momenat koji dobija serije.

ISHOD: San Antonio dobija sa 4-2 u seriji.

HJUSTON (3) - OKLAHOMA (6)

Mnogi, verovatno, neće biti saglasni s našim mišljenjem, ali mi iskreno verujemo da će Oklahoma proći dalje. I to posle drame u sedam utakmica. Ovde očekujte da će sve da pršti od košarke, jer ćemo gledati sudar dva glavna kandidata za MVP titulu - Džejmsa Hardena i Rasela Vestbruka. I vredi pogledati svaki meč koji nam Hjuston i Oklahoma budu priredili. Biće to šou dva čoveka, ali i sudar dve ekipe čije filozofije su u kontrastu. Može li Oklahoma da uspori Hjustonov moćni napad i najbolju trojkašku selekciju Lige fizičkom košarkom, s mnogo kontakta? Mi verujemo da možemo. Jer, ma koliko da Harden ima veću pomoć saigrača u odnosu na Rasa, samo jedan manji Bradonjin pad u igri mogao bi drastično da okrene stvari.

ISHOD: Oklahoma dobija sa 4-3 u seriji.

LA KLIPERS (4) - JUTA (5)

Na papiru, čeka nas verovatno i najizjednačeniji okršaj od svih, dosad ponuđenih. Ali, Kliperse smo izabrali samo zbog činjenice da Jutinim vodećim igračima nedostaje to iskustvo iz doigravanja, a upitno je i zdravstveno stanje Derika Fejvorsa i Rodnija Huda. Ono što, ipak, Juta ima, a Klipersi ne, jeste - snažna odbrana. Na kojoj je bazirana cela dosadašnja sezona. Teško je predvideti šta bi ovde moglo da se dogodi, ali prednost dajemo svestranim Klipersima, sposobnim da penetriraju kroz svaku vrstu odbrane. Dovoljno je samo prisustvo trozupca Pol - Grifin - Džordan. Posebno to važi za Pola i Grifina, koji i dalje deluje strašno na parketu. Doduše, Klipersi nam ostaju u sećanju kao tim koji je često sebi znao da puca u nogu.

ISHOD: Klipersi dobijaju sa 4-3 u seriji.

ISTOČNA KONFERENCIJA

BOSTON (1) - ČIKAGO (8)

Mada u konačnu pobedu Kelta ne sumnjamo, veliko je pitanje kojim ishodom će se ova serija završiti. U prilog tome služi činjenica da je Boston jedan od slabijih prvoplasiranih timova gledajući neke prethodne sezone, dok Čikago ima dosta iskustva za klub koji plej-of dočekuje s osme pozicije. Posle svega što smo videli u ligaškom delu, Boston ima pobedničku hemiju, mastermajnda u liku Breda Stivensa i lidera u Ajzei Tomasu, dok Bulsi imaju snagu u zvezdama poput Batlera, Vejda, Ronda (povređen), pa i Mirotića, Karter Vilijamsa i Lopeza. Ipak, ne zaboravljamo koliko su Bulsi imali problema ove sezone i koliko puta je „pucalo“ u svlačionici Bikova.

ISHOD: Boston dobija sa 4-2 u seriji.

KLIVLEND (2) - INDIJANA (7)

Dileme ne bi trebalo da bude, ni najmanje, jer Klivlend sada mora da pokaže ono najbolje, jer bi u suprotnom mogao da se dogodi potpuni raspad sistema. Iskreno, Pejserse niko ne uzima za ozbiljno, što bi moglo da bude i dobra i loša stvar. Jer, Indijani niko ne nameće pritisak, koji je maksimalno na leđima Kavsa, dok su Pejsersi zaista pokazali da nemaju materijal za velika dela. Jedna pobeda u seriji je moguća, ali ne i izvesna. Jer, Klivlend ima strašnu petorku, ali i klupu koja će da pokrije sve eventualne propuste. Doduše, čak ni oni ne mogu da zakrpe brojne rupe u odbrani. Zato od Lebrona Džejmsa očekujemo mnogo. Ali i Irvinga i Lava.

ISHOD: Klivlend dobija sa 4-1 u seriji.

TORONTO (3) - MILVOKI (6)

Znamo da Toronto ima snagu da prevaziđe prvu prepreku, ali ne sumnjamo i da će Milvoki sa neverovatnim Janisom Adetokunbom pružiti jak otpor. Milvoki je ove sezone izrastao u respektabilan tim, ali ne znamo koliko će to biti dovoljno sada kada prava na grešku - nema. Velika je dilema kako će Kajl Louri izgledati sada kada se vratio na parket, posle pauze od 18 mečeva zbog povrede ručnog zgloba. Ipak, Toronto je napravio nekoliko odličnih poteza u završnici prelaznog roka i ojačao mesta na kojima je dosad škripalo. Ali, Milvoki ima ono što Toronto nema - svestranog Janisa. To će mladom timu biti dovoljno samo da namuči Toronto, ne i da ga izbaci iz šampionske trke.

ISHOD: Toronto dobija sa 4-2 u seriji.

VAŠINGTON (4) - ATLANTA (5)

Atlanta je ekipa koja nas je naterala da se najviše zapitamo - može li da uradi nešto više od samog učešća u doigravanju? Iskreno - teško. Mada je Atlanta dugo bila tim sa najviše balansa, praktično je bez ikakvog ofanzivnog identiteta. Mada je odbrana zaista bila jako dobra. Opet, Džon Vol i Bredli Bil i dalje predstavljaju napadačku silu za Vašington i Atlantin bedem biće na ozbiljnom testu. S druge strane Vizardsima je odbrana u poslednje vreme kao olupina, što bi samo moglo da odvede seriju u najviše šest utakmice. Ne i više.

ISHOD: Vašington dobija sa 4-2 u seriji.

RASPORED UTAKMICA

Subota

21.00 Klivlend - Indijana

23.30 Toronto - Milvoki

Nedelja

02.00 San Antonio - Memfis

04.30 LA Klipers - Juta

19.00 Vašington - Atlanta

21.30 Golden Stejt - Portland

Ponedeljak:

00.30 Boston - Čikago

03.00 Hjuston - Oklahoma

