Sve što navijači Sidneja žele da čuju je - da Ninković ostaje!

Srpski plejmejker na novoj prekretnici

Sezona iz snova za Miloša Ninkovića!

Kako drugačije opisati godinu u kojoj je prekaljeni srpski plejmejker dobio nagradu za igrača godine u Australiji, a zatim odveo Sidnej do titule šampiona države.

Sada je pred Ninkovićem nova velika prekretnice u karijeri - ostati na mestu uspeha i voditi klub kroz azijsku Ligu šampiona, ili se vratiti u Evropu, gde bi bio mnogo bliži svojoj porodici.

Mnogo je nedoumica u Ninkovićevoj glavi. I sam je nedavno izjavio da bi voleo da se vrati na ove prostore kako bi bio bliži svojim najbližima. Ali, sportski motivi očito postoje, jer nekadašnji vezista Crvene zvezde veruje da bi mogao da ostane i u Sidneju.

"Obožavam ovaj klub previše. Jako bih voleo da vidim ovaj tim u Ligi šampiona naredne sezone. Volim momke s kojima igram, volim i navijače. Ne mogu da obećam ništa, ali verujem da ću ostati", poručio je Ninković australijskim medijima posle utakmice koja je donela titulu.

Kao šlag na tortu cele sezone, Ninković je izveo i penal koji je doneo šampionski trofej.

"Kada sam igrao za Crvenu zvezdu promašio sam penal, a pre toga nikada mi se to nije desilo. Ali, ovog puta sam bio precizan. Bila je to jako teška utakmica, posebno u produžetku. Kada dođe do penala nikada ne znate ko će da dobije seriju. Mi smo pobedili i jako sam srećan".

