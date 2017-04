Sve što treba da znate o četvrtfinalu Lige šampiona - ko je ko u evropskom fudbalu i gde je mesto Zvezde i Partizana?

Sutra kreću četvrtfinalni okršaji u elitnom takmičenju, ovo je lepa prilika da se detaljno upoznamo sa istorijom ove faze takmičenja...

Mnogi će vam stručnjaci reći kako je četvrtfinale na svim turnirima i na svim takmičenjima najvažnija utakmica! Posle nje, ili si pukovnik ili pokojnik. Ovogodišnje izdanje Lige šampiona doguralo je upravo do okršaja osam najboljih klubova Starog kontinenta, a Evropska kuća fubbala potrudila se da napravi kratku rekapitulaciju ove faze kroz istoriju.

Uz pomoć nekoliko statističkih kategorija imaćete priliku da se na najbolji način upoznate s tradicijom Kupa i Lige šampiona. Posebno će ovo putovanje kroz neka davna vremena biti zanimljivo za ljubitelje fudbalske istorije i sjajna prilika da se uverite ko je ko u evropskom loptanju.

KVOTE ZA ČETVRTFINALE LIGE ŠAMPIONA

A kada smo već kod toga, valja pomenuti da Srbija i te kako ima na šta da bude ponosna. Doduše, sve zasluge za tako nešto idu nekim starijim generacijama, da ne kažemo uspesima iz prošlog veka o kojima u novom možemo samo da maštamo. Recimo, teško da biste pogodili na kom se mestu naša zemlja nalazi kada je u pitanju broj učešća koje je dala u četvrtfinalima elitnog takmičenja, odnosno koliko puta su se naše ekipe - a imali smo ih tri koje su dogurale do ove faze, Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina - obrele među osam najboljih u Evropi; ili koliko je to klubova uspešnijih u ovom segmentu od naše Crvene zvezde?

No za početak da kažemo da je Lester jedini novajlija u četvrtfinalu Lige šampiona i 132. klub od 1955. i prvog izdanja Kupa šampiona koji je stigao do ove runde. Takođe, ukupno 31 zemlja imala je svoje predstavnike među osam najboljih u Evropi, a čak 13 timova ima stopostotan učinak u ovoj fazi takmičenja.

To su samo neke od zanimljivosti koje ćete kroz ove tabele moći da saznate o istoriji četvrtfinalnih okršaja Kupa i Lige šampiona...

Ova poslednja tabelica nas se i najviše tiče jer videćete da je Srbija - to je ono pitanje s početka teksta - plasirana jako dobro, na deseto mesto, po broju učešća u četvrtfinalu Lige šampiona. Naša tri jedina predstavnika - Zvezda, Partizan i Vojvodina našli su se među osam najboljih klubova Evrope u 11 navrata. Beogradskim crveno-belima to je pošlo za rukom čak osam puta i po tome su daleko uspešniji od evropskih veličina kakve su Arsenal, Roma, Totenhem, Valesnija, Seltik, PSV, Porto...a komotno pod ruku mogu sa Atletikom, Dortmundom, Čelsijem ili Dinamom iz Kijeva. Crno-beli su do završnice stizali u tri navrata, dok je Vojvodini to uspelo jednom.

Evo i kompletne liste učesnika četvrtfinala od 1955. pa do danas...