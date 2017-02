Sve što treba da znate pred Svetsko prvenstvo u skijanju

U Sent Moricu…

Osim po čokoladi, siru i najboljim časovnicima, Švajcarska je poznata i po bogatoj skijaškoj tradiciji. U to ime će u narednih 13 dana biti domaćin asovima alpskih disciplina. Poznati zimski sportski centar Sent Moric organizovaće 44. planetarni šampionat u najpopularnijem sportu na skijama. Ceremonija otvaranja predviđena je za 6. februar, a uvodno takmičenje, superveleslalom u konkurenciji dama, počeće dan kasnije i to tačno u podne, baš kao i svi veliki obračuni.

Austrijanci, Švajcarci, Italijani i Francuzi će po tradiciji imati najveće ambicije i izglede da se na kraju raduju najvećem broju odličja. Potomci Habzburga su imali najviše uspeha u istoriji svetskih prvenstava - ''jodleri'' su osvojili 120 medalja (44 zlatne), a njihove koleginice iz ženskog pogona 113 (37 prvih mesta). Gledajući pojedinačno, na čelu večne liste nalaze se Norvežanin Ćetil-Andre Omot sa 12 medalja (5-4-3) odnosno Nemica Kristl Kranc u čijim vitrinama se čuva 15 sportskih medaljona - čak 12 zlatnog sjaja.

Istorija je jedno, sadašnjost nešto drugo, a predstojeće poglavlje će upisati nova imena u anale.

Posle dužeg vremena, ljubitelji belih staza će biti uskraćeni za majstorije sjajne Slovenke Tine Maze, koja je okončala svoju blistavu karijeru. Mogućnost da odbrani prvo mesto s prošlog svetskog prvenstva neće imati ''zlatni'' iz Biver Krika u veleslalomu - Amerikanac Ted Ligeti, pošto ga je povreda odvojila od prolaska između kapija.

SUPERVELESLALOM - žene, 7. februar u 12h; muškarci 8. februar u 12h

U jednoj od mlađih disciplina najveće šanse za trijumf ima domaća takmičarka Lara Gut, koja je zabeležila tri pobede u četiri trke superveleslaloma ove sezone u Svetskom kupu. Konkurenciju bi trebalo da ima u Tini Vajrater iz Lihtenštajna i odličnoj Slovenki Ilki Štuhec, pobednici na poslednjoj ''super dži'' trci pre ovog Svetskog prvenstva. Ne treba smetnuti sa uma da se u ovoj disciplini održava samo jedna vožnja, tako da je faktor iznenađenja prilično visok. Pre dve godine je ''zlato'' uzela Austrijanka Ana Feninger.

Ako je suditi prema postignutim rezultatima u dosadašnjem toku sezone, Norvežanin Ćetil Jansrud je apsolutni favorit za najviši stepenik pobedničkog postolja u muškom delu programa. Najveći konkurenti će mu biti Italijan Dominik Paris i predstavnik Austrije Matijas Majer, mada ne treba otpisati ni Jansrudovog sunarodnika Omot-Kildea. Ostaje da se vidi hoće li možda neko neočekivano bljesnuti i ''zamutiti vodu'' onima od kojih se očekuje da opravdaju svoju reputaciju. Zlatno odličje u Biver Kriku 2015. osvojio je Hanes Rajhelt iz Austrije

KOMBINACIJA (spust +slalom)- žene, 10. februar u 10/13h; muškarci, 13. februar u 10/13h

U disciplini koja spasaja dve suprotnosti - spust koji je oličenje brzine i slalom u kom dominira tehnika najviše se očekuje od mlade Slovenke Ilke Štuhec. Naslednica Tine Maze probaće i na ovom bojištu da postigne najbolje vreme i donese radost svojim vernim navijačima.

Kako je u okviru Svetskog kupa u tekućoj sezoni održana samo jedna borba u kombinaciji, prognozeri će biti pred teškim zadatkom, jer je ovaj alpskoskijaški višeboj pun nepredvidivosti.

Francuz Pintiro će probati da potvrdi dominaciju, jer je vrlo siguran ove godine. Svega dva održana takmičenja tokom sezone ne mogu dati pravu sliku o tome da li će baš on skijati u skladu sa očekivanjima ili će uspešniji od njega biti neko drugi. Na primer ''helvet'' Nils Hinterman,a tu je i Omot-Kilde. U “deželi” će grickati nokte dok skije Klemena Kosija budu škripale na snegu švajcarskih Alpa.

SPUST - muškarci, 11. februar u 12h; žene, 12. februar u 12h

Ne treba ni naglašavati da je u pitanju najatraktivnije nadmetanje u ovom sportu. Skijaški sprint je često kroz istoriju na pijedestal uzdizao potpuno anonimne smučare, a žestoko će biti i ovoga puta.

Tokom tekuće zime najviše su pokazali ''karabinjer'' iz Južnog Tirola, Peter Fil, već pomenuti ''viking'' Ćetil Jansrud i Dominik Paris, dok je zapažene rezultate ostvario i Hanes Rajhelt.

Zlatnu medalju na prethodnom prvenstvu planete osvojio je Švajcarac Patrik King.

Famozna Ilka Štuhec se redom upisala na listu onih od kojih se očekuje pobeda, pa je ista priča i u ovom slučaju. U šest spustaških rundi ove sezone skupila je impozantnih 437 bodova u Svetskom kupu. Ljubimica domaće publike , Lara Gut, probaće da sruši snove devojci iz Slovenije Gradeca, dok će Italijani držati pesnice Sofiji Đoji.

VELESLALOM - žene, 16. februar u 9.45h, muškarci, 17. februar u 9.45h

U jednoj od osnovnih disciplina skijaškog sporta opet će među glavnim kandidatkinjama za lovorov venac biti Lara Gut, mada bi ''prvi pik'' bukmejkera trebalo da budu Francuskinja Tesa Vorli i vodeća u ukupnom poretku Svetskog kupa Mikaela Šifrin iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ana Drev bi mogla da bude jak ''štih'' slovenačkog ski tima, dok bi Nevena Ignjatović i u ovoj epizodi mogla da odigra svoju ulogu.

Još uvek aktuelna šampionka je Austrijanka Feninger.

Rekosmo da Ted Ligeti sigurno neće moći da odbrani tron iz Biver Krika, a to znači da je lider Svetskog kupa, Marsel Hiršer, označen kao neko ko bi najpre mogao stići do pobede. . Austrijski skijaš u svojoj riznici čuva već 4 zlatne medalje, sa SP, a unazad 6 sezona dominira u Svetskom kupu, tako da bi bilo iznenđenje ako ne uspe da upiše još jednu ''recku''.

Jedan od kandidata da mu pomrsi konce zove se Alesi Pintiro. Dvostruki juniorski šampion ima ambicije da se, konačno, na njegovim grudima pojavi simbol sportske pobede.

SLALOM - žene, 18. februar u 9.45h; muškarci, 19. februar u 9.45h

U jednoj od bazičnih disciplina smučarskog sporta, tehnički najzahtevnijoj, daleko iznad konkurentkinja je Mikaela Šifrin. Amerikanka predvodi karavan ove sezone na više nego ubedljiv način, brani ''zlato'' iz Kolorada pretprošle godine, tako da se ne postavlja pitanje u koga treba imati najviše poverenja. Adut nekadašnje ''komunističke Evrope'' zove se Veronika Velez-Zuzulova, a organizatori će spremiti najveću ''milku'' u čast Vendi Holdener, pa joj ne preostaje ništa drugo osim da beskompromisno ''lomi'' kapije na putu do ciljne ravnine.

Ukoliko se ne desi nešto nepredviđeno, ime Nevene Ignjatović bi i u ovom slučaju trebalo da bude na startnoj listi.

Na zatvaranju će biti vožen muški slalom. I u ovom slučaju se Hiršer izdvaja na samom vrhu učesnika koji bi u najkraćem vremenu mogli preći put do podnožja staze u Sent Moricu. Ako je suditi po rezultatima od novembra do danas - Norvežanin Kristoferson je kandidat za visok plasman, a Italijan Manfred Melg, takođe, ima razloga za nadu.

Ne računajući već opisane discipline, 14. februara biće voženo i mešovito timsko takmičenje.

Pardona biti neći, prava na grešku isto tako. Rulet na kome nema crvenog i crnog polja - belo će dominirati. Gledaće se na sat, između kapija će se prolaziti kao kroz sir, a na kraju će se slaviti uz čokoladu. Bilo jednom u Švajcarskoj, pisaće pošto zavesa na ovoj pozornici bude spuštena.