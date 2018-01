Šved i društvo pobedili Dangubića i Ročestija! Šta se desilo sa ostalima?

Himki na kraju ostvario rutinsku pobedu u Beogradu, Zvezda sve dalje od TOP 8 - 79:70

Crvena zvezda je ispustila novu šansu da se aktivno uključi u trku za četvrtfinalom Evrolige... Uprkos odličnim rolama Nemanje Dangubića i Tejlora Ročestija, Himki je slavio u dvorani Aleksandar Nikolić rezultatom 79:70 (14:21, 17:16, 21:17, 27:16) i tako napravio distancu od tri pobede u odnosu na crveno-bele, koji su sada opet kilometrima udaljeni od borbe za plej-of.

Da budemo precizni - Himki je ove večeri pobedio Ročestija i Dangubića, jer ostatak ekipe kao da mislima nije bio u ovom meču. Tačnije, samo je Džejms Feldin povremeno uspevao da odgovori izazovu, dok su ostali bili odsutni i zajedno su skupili samo 10 poena...

Posle dosta „natezanja“ i prave rezultatske klackalice, Himki je sredinom poslednje četvrtine slomio Zvezdu i brzom serijom 10:2 u nešto manje od dva minuta otišao na velikih devet poena viška (71:62). Sve je počelo trojkom Sergeja Monje, na koga se nadovezao raspoloženi Aleksej Šved hicem preko ruke Dangubića, da bi Tajler Hanikat dopunio niz minijaturom kojom je potpuno ugasio crveno-bele. A onda je Šved preuzeo stvari u svoje ruke, pocepao mrežicu s nekoliko teških šuteva i tako postavio jasnu crtu između njih (timova koji se bore za TOP 8) i ostalih. Ruski as je na kraju skupio 29 poena (5/11 za tri, 10/11 sa penala), uz još pet skokova i četiri asistencije.

Velika šteta je što Crvena zvezda nije uspela da materijalizuje ono što su Ročesti i Dangubić imali da pokažu. Potencijalni reprezentativac odigrao je jednu od najboljih ofanzivnih utakmica otkako je ušao u evroligaški svet. Ubacio je 20 poena, od čega 18 u prvom delu, čime je prebacio dosadašnji lični rekord od 16 koševa protiv Žalgirisa pre nešto više od godinu dana. Imao je poluvreme za pamćenje, šutirao je kao u transu. Četiri uzastopna dalekometna hica realizovao je Dangubić, do poluvremena čak pet. Bio je prepun samopouzdanja, baš kao Džejms Feldin protiv Cedevite pre nepunih 48 časova, ali osim Ročestija nije imao željenu podršku.

Ročesti je mogao da bude Zvezdin meč viner, upisao je 27 poena (10/15 iz igre, 5/8 za tri), uspeo je čak i da flertuje s tripl-dablom (devet skokova, sedam asistencija). Gotovo savršeno je rasporedio poene, jer je u drugom poluvremenu ubacio 14 koševa. Ali, bez adekvatne pomoći sve je palo u vodu...

Teško je objasniti dešavanja iz prvog dela utakmice, ali je zaključak da je Crvena zvezda morala bolje da iskoristi situaciju i materijalizuje ukazanu šansu i tako utaba put do pobede. Himki je imao strašno loše procente (6/23 za dva, 3/13 za tri), ali Zvezda je u prvom delu utakmice živela samo od Dangubićevih i Ročestijevih poena. Odnosno, od njihovih osam trojki, što je praktično i pravilo rezultatski diferencijal.

Gotovo nestvarno zvuči da je Dangubić u prvom delu šutirao 6/10 iz igre, da je Ročesti imao 5/7, a ostatak ekipe - 1/15! Dakle, samo jedan pogodak iz igre i to slabo raspoloženog Feldina. Gotovo neprimetnog gledajući kako je razbio Cedevitu.

To je samo otvorilo mogućnost gostima da se u nastavku utakmice raspucaju i u nekoliko jakih serija okrenu rezultat i stignu do važne pobede u gostima, posle onih u Madridu, Milanu, Bambergu... Himki je vrlo dobro odgovorio na poraz od Reala u Mitišćiju i na veliki pritisak klupske vrhuške prethodnih dana i izgleda kao tim s početka sezone - dostojan plasman na završni turnir. Ono što Zvezda nije imala (Davidovac, Lazić, Janković, Jovanović bez poena, Antić i Enis po dva, Lesor četiri), imao je Himki - napadače iz senke u vidu Malkolma Tomasa, Džejmsa Andersona i Stefana Markovića, koji su dovršili posao. Koliko su dva poluvremena bila različita možda i najbolje govori to da je Zvezda u prvom delu primila 31, a do kraja još 48 poena.

Opet, ne treba zaboraviti da je Crvenoj zvezdi ovo bila četvrta utakmica u poslednjih osam dana i da je svaka bila važnija od one prethodne, da je Pero Antić još rovit zbog upale Ahilove tetive i da Ognjen Dobrić ponovo nije igrao, a da je Himki do meča u dvorani Aleksandar Nikolić imao četiri puna dana odmora...

Crvena zvezda - Himki 70:79

Dvorana: Aleksandar Nikolić, gledalaca: 5.958

Sudije: Garsija Gonzales (Španija), Karmelo Paterniko (Italija), Serđo Silva (Portugalija)

CRVENA ZVEZDA: Dangubić 20, Davidovac -, Lazić -, Antić 2, Dobrić -, Feldin 13, Janković -, Ročesti 27, Lesor 4 (9sk), Enis 2, Jovanović -.

HIMKI: Šved 29, Hanikat 4, Vjalcev -, Zajcev -, Marković 7 (6as), Monja 3, Gil 3, Todorović 2, Zubkov 1, Anderson 14, Dženkins 5, Tomas 11.

EVROLIGA - 18. KOLO

Utorak

Crvena zvezda - Himki 70:79

/Ročesti 27 - Šved 29/

