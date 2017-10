Šved o Zvezdi: Pokazali su da u Evroligi nema slabih timova

„Mi smo igrali jako do kraja utakmice, držali smo se zajedno cele večeri i to je razlog zbog kojeg smo pobedili“, jasan je srpski reprezentativac

Veliki as Himkija Aleksej Šved ubacio je večeras 18 poena u koš Crvene zvezde, ali je jasno da je njegova forma još uvek prilično daleko od vrhunaca.

Sjajni ruski reprezentativac je nakon večerašnjeg meča u pozitivnom tonu govorio o srpskom šampionu.

„Kao i svi srpski timovi, Crvena zvezda je odigrala fizički izuzetno snažno. Pokazali su danas da mogu da igraju dobro i da nema lakih timova u Evroligi. Mi smo igrali jako do kraja utakmice, držali smo se zajedno cele večeri i to je razlog zbog kojeg smo pobedili. Igrali smo samo tri utakmice do sada i to sve tri kod kue, tako da ćemo videti kako će biti na gostovanjima u naredne dve. Ne možemo u ovom trenutku da govorimo o plasmanu u TOP 8“, jasan je Šved.

Himki je nakon tri odigrana kola na vrhu Evrolige sa maksimalnim učinkom, ali Barcokasov tima sada čekaju dva teška gostovanja Olimpijakosu i Real Madridu.

(FOTO: Star Sport)