Svemoćni Vestbruk isprašio Minesotu, surovi Oldridž ukrotio Bikove (VIDEO)

Bek Oklahome ponovo punio sve statističke kolone, slaba partija Bjelice

Veličina slova A A A

Rasel Vestbruk stvarno ne zna za milost. Oklahoma je na svom terenu savladala Minesotu sa 112:100 u još jednom božićnom NBA meču, a prvi as domaćina ponovo je imao gotovo nestvaran učinak. Momak iz Long Biča ubacio je 31 poen, podelio 15 asistencija i uhvatio sedam lopti pod košem.

Upravo je zahvaljujući njegovom ulasku u igru, osam minuta pre kraja utakmice, Oklahoma napravila seriju kojom je prelomila ovaj duel u svoju korist.

Ovo je Oklahomi bila 19. pobeda u sezoni, a Vestbruk tvrdi da je atmosfera u ekipi zaista odlična.

“Samo sam izašao na teren da se zabavljam i bilo mi je super. A sve to zbog saigrača. Imamo sjajnu grupu momaka ovde. Svi su nesebični, spremni za velika dela. Stvarno smo blagosloveni što igramo košarku“, nekako u duhu praznika je rezimirao Vestbruk.

Stiven Adams ponovo je veoma dobro asistirao Vestbruku, postigao je 22 poena i upisao šest skokova, a Enes Kanter dao je dva poena manje.

U ekipi Minesote, kojoj je to bio 21. poraz, srpski reprezentativac Nemanja Bjelica igrao je 12 minuta i za to vreme zabeležio dva poena i jedan skok. Najbolji strelac gostiju bio je Karl Entoni Tauns sa 26 poena.

Solidnu partiju u dresu Oklahome pružio je nekadašnji kapiten Partizana Žofri Lovernj koji je za 19 minuta postigao osam poena i zabeležio četiri skoka.

Priliku da se raduju imali su navijači San Antonija na svom terenu, pošto su Sparsi kao domaćini pobedili Čikago Bulse sa 119:100. Brutalno dobar u ekipi iz Teksasa bio je Lamarkus Oldridž. Bio je na ivici dabl-dabl učinka - 33 poena i devet skokova. Od toga je čak 25 ubacio u prvom poluvremenu!

Na drugoj strani, potpuno očekivano, najbolji u Bulsima bio je Dvejn Vejd sa 24 poena i šest asistencija. Svakako vredi pomenuti i sjajnog Kavaja Lenarda sa 25 poena i 10 skokova kod Sparsa, za koje je dva i po minuta bez učinka igrao i Letonac Davis Bertans.

Ovo božićno NBA izdanje donelo nam je i gradski derbi u Los Anđelesu u kojem su Lejkersi na svom terenu savladali Kliperse sa 111:102. Kakvo olakšanje je to bilo i za ekipu i za navijače slavnog kluba, jer je ovo Lejkersima bila tek druga pobeda u prethodnih 14 utakmica.

Najbolji u pobedničkom timu bili si ruski internacionalac Timofej Mozgov i Nik Jang sa po 19 poena, dok su Džej Džej Ridik i Džamal Kroford upisali pod 22 poena za Kliperse.

NBA - REZULTATI

Njujork - Boston 114:119

/Entoni 29 - Tomas 27/

Klivlend - Golden Stejt 109:108

/Džejms 31 - Durant 36/

San Antonio - Čikago 119:100

/Oldridž 33 - Vejd 23/

Oklahoma - Minesota 112:100

/Vestbruk 31 - Tauns 26/

LA Lejkers - LA Klipers 111:102

/Mozgov 19 - Ridik 22/

(FOTO: Action Images)