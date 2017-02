Sveti duh jači od Isusa (VIDEO)

Strašan derbi na Dragau u kojem je Porto porazio Sporting (2:1) i preuzeo čelnu poziciju u Primeiri

Fantastično veče za navijače Porta na Dragau! Ne samo što su u jednom od najvećih derbija Primeire poprazili Sporting iz Lisabona sa 2:1 i tako mu se revanširali za jedini poraz koji su im naneli u ovom šampionatu, već su četvrtom vezanom pobedom uspeli da preteknu Benfiku na vrhu tabele. Zmajevi sada kolo vode, imaju dva boda više na čelu, pa će sutra lisabonski Orlovi u meč sa Nacionalom ući pod teretom moranja da pobede.

Zanimljiv rat vodio se u Portu. Udarili su jedan na drugog Sveti duh (Nuno Espirito Santo) i Isus (Žorž Žezus), treneri dva tima, a obračun je dobio mlađi koji je odneo značajan trijumf. Pokazalo se i da je bio u pravu kada je tokom zime tražio da mu dovedu napadača Gimaraeša Tikinja Soareša koji je i u novom timu nastavio tamo gde je stao.

Strelac sedam golova u prvom delu sezone sa dva nova na debiju u plavo-belom dresu doneo je Zmajevima veliku prednost sa kojom su otišli na odmor. Nisu štoperi Lavova mogli da zaustave 26-godišnjeg Brazilca koji je posle lepih akcija i asistencija Hesusa Korone i Danila Pereire dva puta matirao golmana Rui Patrisija.

Svima je u tom trenutku postalo jasno - Porto je pre svega sedam dana kupio paklenog špica za samo 3.500.000 evra, a ukoliko Tikinjo nastavi u ovom stilu nije isključeno da ga Zmajevi u dogledno vreme prodaju za deset puta veću sumu za šta su specijalisti.

Kada je reč o Sportingu, on je možda i nezasluženo poražen večeras, a novim neuspehom verovatno je završio borbu za titulu kada je reč o ovoj sezoni s obzirom na to da ima čak devet bodova manje od lidera Porta. Samo u drugom poluvremenu su Lavovi bili ravnopravan rival, a počasni pogodak i to zaista prelep sa oko 20-ak metara postigao je rezervista Ruiz u 60. minutu.

Istina, ko zna šta bi bilo sa ovom utakmicom da je koji trenutak ranije Adrijen Silva bio precizniji, umesto što je pogodio prečku iz dobre pozicije, a pravu dramu gledali smo u poslednjim sekundama meča kada je Iker Kasiljas majstorski sačuvao tri boda domaćinu. Sporting je izveo korner sa desne strane, Urugvajac Koates glavom sjajno šutirao, ali se španski veteran majstorski bacio kao mačka i zaustavio loptu na gol liniji.

Strašana parada Kasiljasa, ko zna možda i vredna titule na kraju sezone...

PRIMEIRA - 20. KOLO

Petak

Fereira - Gimaraeš 2:0 (0:0)

/Pedrinjo 59, Felton 70/

Subota

Šaveš - Boavista 0:0

Porto - Sporting 2:1 (2:0)

/Soareš 7, 40 - Ruiz 60/

Nedelja

17.00 Arouka - Setubal

19.00 Benfika - Nacional

21.15 Belenenseš - Tondela

Ponedeljak

20.00 Maritimo - Moreirense

22.00 Braga - Eštoril

22.00 Feirense - Rio Ave

