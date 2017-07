Svetsko prvenstvo: Sutra je četvrtfinale - Duško Pijetlović analizira sve parove

Naš centar uveren u pobedu nad Australijom, golman Mitrović upozorava na dva protivnička igrača

Utakmica na kojoj mora da se pobedi. Nepisano sportsko pravilo da je četvrtfinale velikih takmičenja najopasniji meč moraće da se prevaziđu vaterpolisti Srbije, u utorak od 16.10 kad je na programu duel sa Australijom.

Na Prvenstvu sveta u Budimpešti, na kome ekipa Dejana Savića brani zlato, stiglo se do nokaut faze. Naš tim je veliki favorit, ali iza sebe ima čak četiri dana odmora i to je zamka sa kojom se suočava uoči duela na „Marget Sigetu“. Protiv rivala koji nas je prošle godine, na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, pošteno oznojio.

„Nije to isti tim, ali setite se, bilo je i u Londonu teško... Igrali smo tokom juna tri susreta, sad je rival sigurno kvalitetniji. Oni rastu, samo leti igraju i verujem da su sad najači“, opisao je Australijance Duško Pijetlović, centar našeg tima. „Oni su uvek najpripremljeniji na prvenstvu, ali očekujem pobedu. Hteli smo ili Austrlaiju ili Kanadu kako bismo na lakši način stigli do polufinala. Verujem da je hladna glava bitna. Rasterećeni smo, nema problema u igri i sve nam prija“.

Preostali parovi četvrtfinala su Crna Gora - Grčka (14.50), Mađarska - Rusija (20.30) i Hrvatska - Italija (22.00). Pijetlović je dao prognozu tih mečeva.

„Rusi su me iznenadili i to me raduje, jer imaju veliki potencijal moćne ekipe. Protiv Mađara, posebno ovde, nemaju šta da traže. Španija će tek da raste. Hrvati su kvalitetniji, imaju bolju igru, a zna se kakav lobi i kakvo suđenje imaju Italijani. Mislim da su Grci u boljoj poziciji od Crnogoraca, koja imaju veliku promenu generacija“.

Prvi golman naše reprezentacije Branislav Mitrović svestan je izazova u Budimpešti

„Četvrtfinale je najvažnija utakmica. Slabiji su, ali to me malo plaši, jer smo ih ove godine lako dobijali. Moramo da budemo oprezni. Nemamo pravo na kiks. Videli smo u Ruzi da možemo da uđemo u neke minuse. Najvažniji je pristup i kako otvorimo utakmicu. Ako budemo ušli kako valja ne bi trebalo da bude problema“, rekao je Mitrović.

Izdvojio je dva igrača Australije od kojih preti najveća opasnost.

„Janger igra u Solnoku, svetska je klasa. Centar Kajes je drugi igrač oko kojeg se sve vrti. Možda je probem kad igramo sa slabijim ekipama, da budemo obazrivi da ne dođe do kiksa. Ne bi trebalo da se na to osvrćemo, već da se okrenemo početku utakmice. Tri dana nismo bili u takmičarskom ritmu. Odmor je dobro došao, ali.... Oni će biti što se tiče toga u prednosti ali, sve zavisi od nas“, dodao je Bane Mitrović.

