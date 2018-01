Svi se bore za mesto pod suncem: Mnogo je mundijalsko ugroženih, frka je zbog Mitra, Makse i Adema, ko još mora hitno da menja klub?

A ko baš i ne mora, ali ipak hoće?

Novi selektor, čini se nova i formacija, novi i zahtev rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije da se reprezentacije podmladi pred Mundijal u Rusiji. A na sve to i novi problemi za igrače. Mnogi od njih ovog će januara grozničavo tražiti transfer u druge klubove, pošto bi u suprotnom vrlo lako moglo da se dogodi da utakmice Svetskog prvenstva prate kao navijači, zavaljeni u foteljama ispred TV ekrana.

Koliko loše za njih, toliko i za onog koji će voditi Orlove. Baza je mala, osnova naše ekipe bi kod verovatno 80 odsto trenera na svetu bila ista. Srpski selektori jednostavno nemaju toliki izbor igrača. I odsustvo svakog od njih i te kako se primeti. A ako ovog januara ne pronađu nove klubove u Rusiju ili nećemo voditi neke vrlo bitne igrače ili će oni put Svetlogorska krenuti bez neophodnih utakmica u nogama.

I nije to samo poneki loš primer. Ovaj put problemi su nagomilani. Mladen Krstajić će imati o čemu da razmišlja. Neki će igrači ove zime morati da menjaju klubove i to pod obavezno ako misle da spasu karijere. Drugi će pakovati kofere zato što su u projekciji FSS igrači čiji potencijal zavređuje “gurku”, pa bi se našli u avionu za Rusiju čak i ako to objektivno nisu (još) zaslužili samo ako se snađu za minute. Treći će iskusiti stres prelaznog roka jer gazde smatraju da je sada najbolji trenutak da prodaju. Četvrti će možda ostati bez ruske vize zbog toga što su im povrede ukrale vreme, ali ne i ugovore. Pa da krenemo redom...

TRANSFERI POD HITNO!

ALEKSANDAR MITROVIĆ – Isti problem vuče već godinu i po dana i do sada se junački borio sa njim, pa je bio jedan od najzaslužnijih igrača za sam plasman na planetarnu smotru. Muslinova vera u njega se isplatila, mada se pred kraj zaista počelo osećati kako Mitroviću nedostaju minuti. Ove sezone samo 257 minuta na klupskom nivou, 152 na šest utakmica u Premijer ligi. Problem je što ovakav status traje već dugo. Pominjali su se opcije povratka u Anderleht, pa i Partizan, zatim selidba u Torino, dok je trenutno najaktuelniji transfer u Vest Bromvič Albion Alena Pardjua. Samo da ode. Gde god.

NIKOLA MAKSIMOVIĆ – U pet od deset kvalifikacionih utakmica bio je starter u poslednjoj liniji Orlova, utisak je da je Slavoljub Muslin planirao da baš na njemu, Branislavu Ivanoviću i Matiji Nastasiću gradi poslednju liniju odbrane. Česte povrede nisu pomogle da se bolje uigraju, ali ipak jesu najviše vremena zajedno provodili da terenu. Avaj, u Napoliju ove jeseni samo 270 minuta, po jedna utakmica u Seriji A, Kupu Italije i Ligi šampiona. U poslednja tri meseca odigrao je samo tu jednu utakmicu protiv Udinezea u Kupu. Prema informacijama iz Italije zatražio je transfer, piše se na Apeninima o mogućim selidbama u Sasuolo ili Kjevo.

ADEM LJAJIĆ – Ovde nije do minuta, ali jeste jedan od onih čije bi se odsustvo osetilo, posebno zato što Ljajić ima sjajan odnos sa Mladenom Krstajićem, pa bi možda mogao i do prve postave. Međutim, Ljajić više nije u tako idiličnim odnosima sa Sinišom Mihajlovićem, pa se glasno priča o mogućnosti da karijeru nastavi u znatno jačoj konkurenciju u Napoliju. Baš zato znak pitanja kod Ljajića, iako je u Torinu odigrao 1.462 minuta i bio jedan od nosioca igre, mada mu je učinak opadao kako je sezona odmicala.

JAGOŠ VUKOVIĆ – Malo Muslinovo iznenađenje. Iskoristio je sve te kadrovske probleme i stigao do čak pet utakmica u prvoj postavi Orlova u kvalifikacijama. Posao je obavio više nego korektno i vrlo je moguće da bi putovao u Rusiju da je uspehe preneo i na klupski nivo. Ali transfer iz Konje u Olimpijakos se pokazao kao loše rešenje. Odigrao je samo 335 minuta u Atini,u prvenstvu ga nije bilo još od prvog kola. Od avgusta samo još dve utakmice, obe u Kupu – skromnih 96 minuta. Spasonosna bi mogla da bude pozajmica Malagi, mada situaciju prati i Zvezda, više informativno za sada.

ALEKSANDAR KATAI – Kad je blistao u Zvezdi nije ga bilo u reprezentaciji, kad je otišao u Alaves počeo je da igra... I onda je sve stalo. Aleksandar Katai je ove jeseni odigrao samo 64 minuta za baskijski klub, ni minut još od oktobra. Jedno vreme nije ni trenirao sa timom. Španski mediji navode da može da ide, ali ne pominju – gde? Retki su igrači u ovako teškoj situaciji.

LAZAR MARKOVIĆ – Retki dakle, ali postoje. Lazar Marković je prvi u nizu. Koliko je samo izbor Liverpula bio pogrešan postalo je tek sada jasno. Samo 63 minuta za celu polusezonu i to za B tim Liverpula. Jasno je da je u interesu obe strane da se rastanu. Visoko obeštećenje koje su platili Redsi i visoka plata Markeca na Enfildu mogli bi da oteraju potencijalne kupce. Velika misterija kao i u slučaju Kataija. Marković je promenio i menadžersku agenciju. Jasno mu je da mora da ide. Ne zna se samo kuda.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ – Nisu mu baš legle ove dobre igre Valensije na početku sezone. Tim koji dobija se ne menja, pa Maksimović nije dobio pravu šansu na Mestalji – 221 minut na terenu, 41 u Primeri. Ponude su slali Malaga, Hetafe, pa i Verder, ali je prema poslednjim informacijama Valensija odbila i rešila da pokuša da ga progura do kraja sezone. Bio je jedan od vođa šampionske generacije Orlića, nadaju se na Terazijama da će postati bitan šraf i na seniorskom nivou. Rusija mu ipak nije zagarantovana. Naprotiv, Maksimovićeve šanse bar trenutno ne izgledaju previše velike.

MARKO GRUJIĆ – Još jedan član zlatne generacije Orlića. Kod Muslina nije bio ni na vidiku, teško da bi ga i bilo koji drugi selektor uzeo u razmatranje posle samo 424 minuta u ovoj polusezoni, od čega većina u rezervnom timu Premijer ligu. U Premijer ligi svega 13 minuta, još pet u Ligi šampiona. Međutim, i Grujić je u grupi igrača projektovanih u buduće nosioce srpske reprezentacije, pa je više nego izvesno da bi ga FSS, ako se izbori za minutažu, nagradio mestom u avionu za Rusiji. Galatasaraj je pokazao interesovanje, realnije je da ostane na pozajmici negde u Engleskoj, ponudili su se Barnli i drugoligaš Aston Vila.

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ – Možda i ponajbolji igrač U21 selekcije, jasno je da je vršnjake prerastao. To ipak ne znači da je zreo za najveće izazove u seniorskoj konkurenciji. U daleko boljoj situaciji nego ostali sa ovog spiska pošto je odigrao “čak” 740 minuta, skoro pola od toga u Ligi šampiona, ali se u Portugaliji svejedno priča o njegovom odlasku iz Benfike. Trebalo je ove sezone da bude jedan od pokretača tima. Nije se to još desilo. Šuška se da bi mogao u Sevilji ili Valensiju. Pitanje je koliko bi i tamo igrao. Bude li igrao bilo gde – igraće i na Mundijalu.

IMAJU MINUTE, ALI IPAK IDU?

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ – I dalje nam deluje realnije da Lacio sačeka leto ne bi li prodao Sergeja Milinković Savića, ali nije lako ni Klaudiju Lotitu da ignoriše sve te ponude sa mnogo nula. Juventus i dalje deluje kao ponajviše zainteresovan, ali se pominju i manje-više svi ostali sa dovoljno dubokim džepom. Počevši od mančesterskih rivala, preko Mančester Sitija, pa sve do Barselone. Samo je pitanje da li odmah ili na leto.

ANDRIJA PAVLOVIĆ – Minutaža nije sporna. Pavlović je za Kopenhagen, postigao je 11 golova, sedam u prvenstvu, ali od kolega iz Danske saznajemo da bi bivši napadač Čukaričkog mogao da napusti Dansku ako na adresu njegovog kluba stigne prava ponuda. I u ovom slučaju, pitanje je da li već sada ili će ipak u Kopenhagenu sačekati leto, a do tada se mnogo toga možda promeni. U poslednje vreme svakako nije bio u prvom planu kad je reprezentacija u pitanju. Mada sada imamo problema u špicu.

ALEKSANDAR PRIJOVIĆ – Elem, treći napadač Orlova koji će možda morati da se seli. Odigrao je 1.484 minuta za PAOK – dakle skoro sve – dao je deset golova, ali se PAOK razmišlja jer se procenjuje da bi sada mogao da na prodaji izvuče između 4.000.000 i 4.500.000 evra (plus neke procente), a doveo ga je iz varšavske Legije za 1.800.000. I Prijoviću bi rastanak mogao da bude primamljiva solucija jer u Grčkoj pišu o ponudama drugoligaša Lidsa, ali i – Evertona?

DUŠKO TOŠIĆ – Bešiktaš je doveo Domagoja Vidu, a spekuliše se da se samo čeka kada će iz Totenhema stići ponuda koja će zadovoljiti upravu šampiona Turske. Čim se pominje Totenhem jasno je da je ovde u pitanju samo briljantna polusezona Duška Tošića zbog koje bi mogao da ode u platežno sposobniji klub. Kod Muslina je igrao samo kad su povrede drugih igrača to dozvoljavale, iako je ove jeseni možda i naš najbolji štoper. Nismo sigurni kako na sve to gleda Mladen Krstajić, ali ako se situacija ne bi značajno menjala greh bi bio izostaviti Tošića sa spiska za Mundijal. Sa te strane transfer u Totenhem je i potencijalni rizik, ali teško da bi bilo ko odbio takvu ponudu.

VLADIMIR STOJKOVIĆ – Još jedan igrač koji je blistao ove jeseni. Voljna je Partizanova jedinica da te partije naplati ponovnim odlaskom u inostranstvo. Čini nam se možda i ne toliko zbog novca koliko zbog želje da pokaže da može da brani i u najjačim ligama. U Humskoj bi imao zacementiranu poziciju to je jasno, neka ranija iskustva nas uče da to možda ne bi bio slučaj u nekom drugom klubu. U Partizanu žele da ga zadrže, možda bi to bilo najbolje i za reprezentaciju.

NEMANJA MILUNOVIĆ – Muslinovo otkrovenje. I baš zbog toga pitanje je da li će se o Milunoviću uopšte razmišljati, mada je do sada ostavljao više nego dobar utisak, a impresionirao je i igrama za BATE u dvomeču sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope. Baš ga Zvezda hoće, nije jedina, moguće je da ostane, ali i da dođe u Srbiju (dosta nategnuta varijanta), pa i da ode u neku jaču ligu. Šta god da uradi, neće mu to garantovati rusku vizu. Ovde je zato što bi mogao da promeni klub i zato što, barem po našem mišljenju, ne sme unapred da bude otpisan.

NEMAJU MINUTE, ALI IMAJU ČVRSTE UGOVORE

NEMANJA RADOJA – Taman što je krenuo njegov vrtoglavi uspon u Španiji – povreda. Tačnije ne jedna, nego dve. Odigrao je 13 minuta protiv Moldavije, bio na klupi u Irskoj. Da nije bilo tih zdravstvenih problema bilo bi ga i više. Ovako, izbacili su ga i iz prvog tima Selte. Odigrao je ove jeseni samo 413 minuta, tek 252 na osam utakmica u Primeri. Ali ne treba očekivati njegovo napuštanje Viga. Bio je perfektan na početku avanture na Pirinejima, pričalo se tada da je Atletiko spreman da izdvoji 10.000.000 evra za Radoju. Više nije tako aktuelan, ali nije ni sporan, bar ne za Seltu. Skoro sigurno ostaje u Vigu.

MILAN GAJIĆ – Nije se njegovo ime pominjalo u kalkulacijama oko spiska za Mundijal, osim ako ne računamo navijačke debate po forumima. Ne sastavljaju ipak navijači spisak, iako je jasno da na desnom beku baš i nemamo preterano jaku konkurenciju. Mnogi tu vide Gajićevu šansu, mada se ni on ove sezone nije naigrao – samo 360 minuta u dresu Bordoa. Istina, povreda ramena na Evropskom U21 prvenstvu je najveći krivac. Kad se oporavio u finišu polusezone nešto je i igrao. Bilo kako, Gajić je trenutno dosta daleko do Mundijala, a za budućnost svakako opcija. Ako bude igrao.

Ovde bi se otprilike završio spisak svih srpskih fudbalera koji konkurišu za nacionalni tim, a koji imaju problema sa minutažom ili bi ovog januara mogli da menjaju klub. Naravno, nismo pisali o onima koji igraju za domaće klubove, a pikiraju leto u Rusiji jer se podrazumeva da oni ne kubure sa minutima na terenu.

Dalje, od kolega iz Belgije saznajemo da priča o prodaji Ivana Obradovića više nije aktuelna, jer Henri Onjekuru zbog teške povrede neće igrati nekoliko meseci, pa naš levi bek ne bi trebalo da brine za minute, već samo za kvalitet igrara. Pre no što pitate: ne, nije tačno da Antonio Rukavina ne igra u Viljarealu. Igra mnogo više nego protekle sezone, sakupio je već 947 minuta. Nije baš najstandardniji, ali igra.

U Frankfurtu je svoju šansu dočekao i Luka Jović, ali on je još mlad za A tim. Apsolutno nikakvih problema u klubovima nemaju ni ostali srpski golmani (Predrag Rajković, Aleksandar Jovanović i Marko Dmitrović), pa ni Branislav Ivanović, Matija Nastasić, Miloš Veljković, Aleksandar Kolarov, Dušan Tadić, Nemanja Matić, Luka Milivojević, Ljubomir Fejsa, Filip Kostić, Sergej Milinković Savić, Mijat Gaćinović, Uroš Spajić...

