Tadić otkriva tajnu Englezima: U Srbiji nije važno da li si polomio nogu ili nešto drugo - znaš da treba da se boriš za svoj tim

U Srbiji možda nemaš prave uslove da postaneš vrhunski fudbaler, ali te možda baš takva situacija natera da nadmašiš one koji su tokom igračkog razvoja imali sve potrebne uslove za besprekoran rad.

Dušan Tadić je u ekskluzivnom intervjuu za britansko izdanje portala Gol pokušao da otkrije na koji način srpski fudbaleri i pored slabijih uslova uspevaju da pronađu važno mesto u evropskom fudbalu.

Britanske medije je oduševio u utakmici sa Velsom, kada je ostao na terenu uprkos činjenici da mu je nesmotreni Nil Tejlor slomio nos.

"Reakcija za to je bila jako lepa. To je pozitivna stvar u Srbiji - mi nemamo toliko uslova za sve mlade igrače, ali vas uče da morate da se naviknete na teške stvari. Kada sam bio mlađi, svi moji treneri su me učili da budem čvrst i da nije bitno šta se dešava, da li si slomio nogu ili nešto drugo. Znaš da treba da se boriš za svoj tim. To je vrlo dobra stvar u fudbalu. Uče te da budeš jači", rekao je Tadić.

Prvotimac Sautemptona je učestvovao u poslednjih 10 golova srpske reprezentacije. Postigao je četiri gola i zabeležio šest asistencija, a biće glavni adut Orlova i u sutrašnjoj utakmici protiv Gruzije u Tbilisiju (18.00).

"U najboljoj formi igram za reprezentaciju zbog selektora. Slavoljub Muslin mi daje puno slobode i stavlja me u pravu poziciju, gde mogu da napravim razliku. Spreman sam da dam sve od sebe za njega na treningu i van njega. Mogu da postignem gol i asistiram, a trener je to prepoznao. Pokušava da me stavi na najopasniju situaciju po protivnički tim. Mislim da su naše šanse vrlo dobre. Imamo mnogo samopouzdanja i igramo sa pravim igračima na pravom mestu. Mi smo zadovoljni i nadamo se plasmanu na Svetsko prvenstvo, činimo sve da uspemo u tome".

Mladi fudbaleru u Srbiji su uglavnom prepušteni sami sebi.

"Postoji kliše da smo fizički veoma moćan tim, ali istina je da nemamno najbolje uslove. Tako je teško napraviti igrače, a posebno u odnosu na Englesku gde mladi igrači imaju sve što im je potrebno da se razviju. Kada bismo tako nešto imali u Srbiji bilo bi sjajno, ali to je normalna situacija i oni moraju da se bore za sebe. Igrao sam sa mnogo velikih talenata i dobrih igrača, ali ste morali da se borite za sebe da biste uspeli - to je jedini način. Uvek sam voleo sport i igrao fudbal po ceo dan. Takođe, voleo sam da igram košarku i tenis, uživao sam u mnogo različitih aktivnosti", poručio je Tadić.

