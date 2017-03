Tadić se pobunio: Hoću više poštovanja

Srpski reprezentativac ljut na trenera Kloda Puela: "Osećam se dobro, ali Klod Puel ne želi da mi da šansu celu utakmicu. Deluje kao da još pre meča odluči kada će me zameniti. Treba da zna da poslednjih 20 minuta ima mnogo prostora, a ja sam tip fudbalera koji jednim potezom može da napravi razliku"...

Dušan Tadić nije zadovoljan u Sautemptonu! Srpski reprezentativac do sada nije govorio o svom statusu među Svecima, ali u današnjem izdanju San donosi priču sa sjajnim krilnim napadačem koji je otvoreno zatražio od trenera Kloda Puela da ga više poštuje.

Razlog za Tadićevo nezadovoljstvo jeste činjenica da ga je Puel zamenio na pet vezanih mečeva i to u relativno ranoj fazi utakmice, čak polovinom drugog poluvremena, ili ranije. Ohrabren činjenicom da je Sautempton izgubio gotovo svaki put kada je on izveden iz igre, Tadić se nije libio da kaže da mu česte i rane izmene i te kako smetaju...

"Neverovatno je da sam ponovo zamenjen i da smo mi ponovo poraženi", kazao je on posle utakmice sa Totenhemom koji su Sveci izgubili sa 1:2. "Pogledajte statistički, kada god sam zamenjen primamo gol ili gubimo. Sve ovo događa se dosta dugo posle moje povrede nosa. Igram dobro, važan sam za tim, a onda budem zamenjen. Osećam se dobro, ali on (trener Puel) ne želi da mi da šansu celu utakmicu. Deluje kao da još pre meča odluči kada će me zameniti. Treba da zna da poslednjih 20 minuta ima mnogo prostora, a ja sam tip fudbalera koji jednim potezom može da napravi razliku".

Tadić još kaže da je razgovarao sa menadžerom o onome što ga muči...

"Kao igrač želite da igrate cele utakmice. Ja mislim da zaslužujem to. Svi me pitaju da li sam povređen kada me stalno izvodi. Razgovarali smo o tome, rekao sam mu nekoliko puta, ali on ne razume. Ne pokazuje dovoljno poštovanja za mene".

Sve to, logično, dovelo je do pitanje o sudbini Dušana Tadića...

"Ja nisam taj koji odlučuje o svojoj budućnosti. Sve što želim je više poštovanja", zaključio je priču srpski internacionalac.

