Tadićevo blistavo izdanje uz gol i dve asistencije, Gabijadini opet trese! Lisice vaskrsnule! Marez plesao kao nekad, Hal se davi (VIDEO)

Druga pobeda u nizu za Lester, kiša golova u Votfordu! Arnautović dvostruki strelac, Svonsi do čuda posle gola Fernanda Ljorentea u poslednjim sekundama

Veliko je pitanje šta se sa fudbalerima Lestera dešavalo cele sezone, sve do trenutka kada je Klaudio Ranijeri dobio otkaz. Vodiće se još mnogo polemike, biće novih teorija zavera, ali Lisice igraju kao preporođene! Druga pobeda u nizu, šest velikih bodova vrednih bega iz opasne zone, a posle kompletnog raspleta ovog popodneva Lester od prvog tima ispod crte ima čak pet bodova više!

Na papiru i dalje aktuelni šampion Engleske bio je moćan na svom King Pauer stadionu, gde je savladao direktnog konkurenta u borbi za opstanak, Hal Siti, rezultatom 3:1.

Lester je podsetio mnoge fudbalske kritičare na blistava izdanja iz prošle sezone, kada je silovito osvojio istorijsku titulu. Rijad Marez je igrao kao u najboljim danima, plesao je s toliko elegancije da je fudbalerima Hala, narodski rečeno, slomiokolena. I upravo na taj način postigao drugi gol na utakmici, vredan pobede. Finta u jednu, pa u drugu stranu, pomeranje lopte u stranu i onda hitac koji odlični Eldin Jakupović nikako nije mogao da odbrani.

I prvi gol Lestera bio je jedna majstorija za sebe. Varijacija tiki-take na Lesterov način. Igrao se 27. minut utakmice kada je „pukla“ akcija iz koje je Kristijan Fuhs zatresao mrežu i doneo izjednačenje. Asistent je bio Džejmi Vardi.

Interesantno, prvo vođstvo na utakmici imali su gosti. Strelac je bio Sem Klukas posle kontre u kojoj je iskoristio neorganizovanost Lesterove odbrane.

Kakvo popodone na Vikaridž Roudu! Sautempton je pobedio Stršljenove, ali uz kišu golova i konačni rezultat - 4:3! Uz šou Dušana Tadića!

Ludnica i velika zabava u domu Votforda. Ali, na kraju je domaćin ipak pognute glave napustio stadion.

Prvi deo utakmice obeležio je jedan čovek - Dušan Tadić! Srpski as doneo je gol za izjednačenje, potom i asistenciju za preokret, da bi onda i njegovo drugo dodavanje bilo za definitivnu pobedu Svetaca. I oba puta bio je asistent Nejtanu Redmondu. Na kraju prvog i u finišu drugog poluvremena.

Ali, Tadićev gol bila je prava školska realizacija. Posle velike gužve u protivničkom šesnaestercu lopta je stigla do Tadića, a onda je usledio hitac kroz šumu nogu i pogodak u malu mrežicu. Čime je anulirao pogodak Troja Dinija iz 4. minuta.

Novi pogodak u dresu Sautemptona upisao je i Manolo Gabijadini! Neverovatno, ali Italijanu je to bio deveti pogodak u poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, čime je samo potvrđeno da je Gabijadini u fantastičnoj formi i da se savršeno uklopio u sistem Svetaca.

Tresli su se, doduše, gosti, kada je Stefan Okaka postigao gol u 79. minutu, ali onda je proradila Gabijadinijeva mašina, potom i Tadićev asistentski gen, posle čega više nije bilo povratka za Votford.

Od dolaska Luke Milivojevića i Patrika van Anholta, Kristal Palas igra kao preporođen! Orlovi su danas slavili na teškom gostovanju protiv VBA sa 2:0 i tri boda su iznad zone ispadanja! Milivojević je započeo akciju kod vodećeg gola, dodao do Kabaja koji je fenomenalnim pasom pronašao Zahu na levom krilu, a ovj postigao peti gol u sezoni. Alardajsov tim je sjajno neutralisao napade domaćina i kontrolisao situaciju. U 69. minutu je Milivojević mogao i do asistencije. Sjajno je proigrao Taunzenda, ali je Foster odbranio. Međutim, tri minuta kasnije je Taunzend pogodio. Vezao je odbranu VBA u čvor i potvrdio pobedu.

Preporođen je i Svonsi od dolaska Pola Klementa. Posle sjajnog preokreta su došli do zaslužene pobede od 3:2 protiv Barnlija. Ovo im je četvrta pobeda u sedam mečeva otkako je Klement došao na klupu! Čovek je čudotvorac... Poveli su golom glavom Fernanda Ljorentea, a potom je Španac propustio dve sjajne prilike. Mogao je i do het-trika, ali je pogodio prečku i promašio još jedan zicer. A onda je Barnli nezasluženo okrenuo na 1:2. Prvo je Grej pogodio iz penala koji to nije bio jer je rukom igrao Barnlijev Vouks. Grej je pogodio još jednom u 61. mintu. Međutim, Klementov Svonsi je tim koji ne odustaje! Maesteralna asistencija Sigurdsona štiklom za Olsona je donela izjednačenje da bi Ljorente u 92. minutu izrastao u junaka pobede. Naravno, opet je pogodio glavom...

Mildzbro tone kao Titanik! Boro je u seriji katastrofalnih rezultata i ukoliko se nešto pod hitno ne promeni, sledi mu ekspresan povratak u Čempionšip. To nešto što treba da se menja bi mogao da bude trener Aitor Karanka. Stouk je lagano na svojoj Britaniji savladao Mildzbro sa 2:0 kojem je ovo bila deseta uzastopna utakmica bez pobede. Karanka je promešao karte, potpuno izmenio ekipu, čak je i Negredo počeo meč na klupi, ali ništa ne pomaže... Stouk ih je nokautirao sa dva gola Arnautovića u prvom poluvremenu. Austrijanac je prvo pogodio posle očajne reakcije njegovih čuvara i predriblao je golmana Valdesa. Drugi je dao pošto mu je Krauč spustio glavom posle kornera. Midlzbro je bio bezopasan i zasluženo je poražen.

PREMIJER LIGA ENGLESKE, 27. KOLO

Subota:

Mančester junajted - Bormmut 1:1 (1:1)

/Roho 23 - King 40 pen/

Lester - Hal 3:1 (1:1)

/Fuhs 27, Marez 60, Hadlston 90+1 ag - Klukas 14/

Stouk - Midlzbro 2:0 (2:0)

/Arnautović 29, 42/

Svonsi - Barnli 3:2 (1:1)

/Ljorente 12, Olson 69, Ljorente 90+2 - Grej 20 penal, 61/

Votford - Sautempton 3:4 (1:2)

/Dini 4, Okaka 79, Dukure 90+3 - Tadić 28, Redmond 45+2, 86, Gabijadini 83/

VBA - Kristal Palas 0:2 (0:0)

/Zaha 55, Taunzend 84/

18.30 Liverpul - Arsenal

Nedelja:

14.30 Totenhem - Everton

17.00 Sanderlend - Mančester Siti

Ponedeljak:

21.00 Vest Hem - Čelsi

