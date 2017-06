Tajna sa Totijevog oproštaja: Planirao je da penal šutne kao niko pre njega

Žuan Žezus otkrio šta je legendarni kapiten hteo da uradi da je bio u situaciji

To nedeljno popodne 28. maja je bilo za nezaborav. Prepun Olimpiko u Rimu ga nikada neće zaboraviti, kao ni čoveka zbog kojeg su tada tekli potoci suza.

Najveći u istoriji kluba Frančesko Toti je odigrao poslednji meč u karijeri za Romu. Nije imao sreću da karijeru završi golom u oproštajnom meču, nije imao ni poštovanje trenbera Spaletija koji ga je uveo sa klupe tek u drugom poluvremenu. Ali i bez obzira an to, bilo je to popodne kada su srca pucala od emocija…

Kapiten je na kraju zaplakao, za njim i mnogi na tribinama, a navijačli su ga ispratili u penziji kako i dolikuje takvom mitu od igrača. Jedan od poslednjih poteza Totija kao igrača Rome je bio da loptu koju je prethodno potpisao pošalje ptuem u publiku. Ali plan uoči meča je bio drugačiji… To je otkrio i Totijev saigrač Žuan Žezus.

Brazilac je ispričao neke od detalja vezane za poslednje Totijeve dane u Romi.

“Bio je nezaboravan oproštaj. Celu nedelju je bio nervoizan zbog toga. Jedan dan bi rekao da završava karijeru, drugi dan bi se predomislio i pričao kako hoće da nastavi da igra fudbal. Pre meča sa Đenovom, sedelo je sa mnom i Perotijem u svlačionici i otkrio nam da će ako dobije šansu da izvede penal, šutnuti loptu na deo tribina sa najvatrenijim pristalicama Rome. Srećom, nije bilo penala na meč za Romu, pa je na kraju šutnuo na tribinu potpisanu loptu. On je fenonenalan tip i zaslužio je mnogo više od te oproštajne utakmice. Uvek je bio tu da pomogne saigračima”, rekao je Žezus.

Zaista, Totijeva ideja je bila originalna i možemo samo da zamislimo kakav bi spektakl bio taj penal. Pogotovo što je Romi bila potrebna pobeda za plasman u Ligu šampiona. Zamislite Spaletijevu reakciju da je Toti pri nepovoljnom rezultatu ispunio obećanje?

Legendarnom kapitenu su i ranije originalne ideje padala na pamet. Kao onda kada je preuzeo upravljanje kamerom iza gola prilikom proslave pogotka. Ili kada je posle gola Laciju tokom proslave napravio selfi sa tribinom Rome. Ovo sa penalom bi ipak nadmašilo sve, a verovatno mu navijačli ne bi ni zamerili...

(FOTO: Action images)