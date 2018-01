TAKO JE! To je Jokić koji se čekao (VIDEO)

Bilo je mnogo kritika na račun mladog Somborca, od toga da je izgubio želju, do toga da igra slabije nego prošle sezone i da nije dovoljno napredovao. Možda ponekad i deluje kao da je tako, ali po ko zna koji put nam je pokazao da može da igra strašno dobru i zanimljivu košarku, samo kada to zaista želi

Poruka za trenera Denvera Majkla Melouna: Kad god možete, ostavite Nikolu Jokića da bude jedini centar na parketu!

Jer očigledno je da mu tada najbolje ide. Pravili su američki mediji naprednu statistiku i razotkrili koliko Mejson Plamli „koči“ srpskog asa da blista punim sjajem, a protekle noći se pokazalo najbolje koliko je to zapravo tačno!

Nikola Jokić je odigrao najbolju partiju u poslednje vreme, jednu od najboljih u sezoni. I to je uradio s mnogo autoriteta. U pobedi nad Dalasom s rezultatom 105:102 Jokić je ostvario gotovo nestvarne brojke za 33 minuta igre - 29 poena (11/23 iz igre, 0/2 za tri), uz još čak 18 skokova (po devet ofanzivnih i defanzivnih), sedam aistencija, dve ukradene i jednu blokiranu loptu!

To je Nikola Jokić koga su Nagetsi čekali sve ovo vreme. Bilo je mnogo kritika na račun mladog Somborca, od toga da je izgubio želju, do toga da igra slabije nego prošle sezone i da nije dovoljno napredovao. Možda ponekad i deluje kao da je tako, ali po ko zna koji put nam je pokazao da može da igra strašno dobru i zanimljivu košarku, samo kada to zaista želi.

Nikola će ostati urezan u sećanju igračima Dalasa, pa čak i svemoćnoj legendi Dirku Novickom! Prodao je nekoliko mnogo dobrih košarkaških fazona iz svojih udžbenika, poput one promene iza leđa kada je „ošašavio“ Denisa Smita Džuniora i poslao ga u prazan prostor. Ili, kako je sačekao da ga protivnici utroje, kako bi poslao dodavanje bez gledanja skroz na bok Gariju Harisu, preko asistencije iza leđa za Vilsona Čendlera, do momenata kada je do ludila dovodio Veslija Metjuza, Salaha Mežrija i čak pomenutog Dirka Novickog.

Bilo je to veče kao stvoreno za srpskog mađioničara. Velika je šteta samo što Kenet Farid ne dobija veću minutažu i što Pol Milsap dugo muči muku sa povredom. Jer, verujemo, Jokić bi ovako igrao stalno.

Osim Jokića još dvojica igrača Denvera imala su 20+ poena. Vil Barton je ubacio 22, a Gari Haris 25. Kod Dalasa Denis Smit Džunior je postigao takođe 25 poena.

