Tako je to kad spavaš na utakmicama i zaboravljaš kad su treninzi - od Reala do Inter Turkua

Fudbal je surova igra

Bilo je to veliko iznenađenje za celu fudbalsku planetu, ali Real je u to vreme kuburio sa povredama i hitno mu je bio neophodan desni bek. Kao grom iz vedra neba 31. januara 2009. godine odjeknula je vest da je tadašnji sportski direktor Predrag Mijatović za obeštećenje od 1.500.000 funti u Real na pozajmicu iz Vest Hema doveo Žilijena Fobera!

Naravno, isprva šestomesečni sporazum, uz opciju da Real otkupi njegov ugovor ako se pokaže u Madridu. Nije se pokazao. Štaviše, punio je novinske stupce iz potpuno pogrešnih razloga. Umeo je da propusti trening jer se, kako je to objasnio tadašnji trener Huande Ramos, "zbunio" i pobrkao kad mu je slobodan dan. Umeo je da na utakmici sa Viljarealom čak i "odmori oči" na klupi. Komotno da dremne usred utakmice. Realove utakmice?!

"Kraljica bi trebalo da odlikuje njegovog menadžera", šalio se legendarni Pol Merson kad je čuo gde će Fober.

Naravno, nikome u Kraljevskom klubu nije bilo do šale. Fober se posle samo dve utakmice na Pirinejima vratio u Vest Hem, ali valjda kada dotakneš vrh, a Real to svakako jeste, ništa ispod toga nije zanimljivo. Nije to više bio onaj isti igrač, pa je karijera polako klizila u propast, mada se od Londona oprostio kako treba - vrativši Čekićare u Premijer ligu.

A onda... Iz Vest Hema u Elazig, pa povratak u Bordo, jedna veoma dobra sezone u Francuskoj, zatim Kilmarnok... Bez angažmana bio je još od maja kada je u Škotskoj dobio otkaz.

I danas - finski Inter Turku! Neka je sa srećom. Nije baš Real, ali bilo je ovo jedno sjajno putovanje. Istoričari će istraživati: kako pobogu?!

Aiemmin mm. West Hamia ja Real Madridia edustanut @Faubertofficial on pelannut viimeksi Skotlannissa Kilmarnockissa. https://t.co/9s8hljFSgc pic.twitter.com/UsJje80brT — FC Inter Turku (@FCINTERofficial) January 17, 2017

(FOTO: Action Images)