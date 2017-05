Tako to radi šampion Pariza: Novak osvetio Janka za treće kolo

Đoković bez problema savladao Portugalca Souzu - 6:1, 6:4, 6:3

Tako to radi šampion Rolan Garosa! Brzo, efektno i bez problema Novak Đoković se plasirao u treće kolo Rolan Garosa, pošto je danas bio bolji od Portugalca Souze sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:3). On je taj način osvetio zemljaka Janka Tipsarevića koga je Souza eliminisao sa Otvorenog prvenstva Francuske.

Ima i dalje prostora za napredak u Đokovićevoj igri, ali je Novak danas podsetio na najslavnije dane. Uostalom, nema potrebe da tražimo dlaku u jajetu, jer je naš teniser pokazao autoritet i zvanje jednog od najvećih favorita turnira.

Đoković je u prvom setu delovao kao furija. Nije ga slušao servis, ali Portugalac nije bio adekvatan partner. Đoković je brzo stigao do 1:0. Posebno je Đoković bio ubojit kod drugog servisa i lako došao do dva brejka prednosti. Delovalo je da će Đoković počistiti rivala sa nulom. Malo je nedostajalo da Đoković bez izugbljenog gema dođe do prvog seta, pošto je imao dve set brejk lopte, ali je Souza uspeo da se izvuče i napokon se upiše na semafor. To je bilo i sve od njega jer je Novak nekoliko minuta kasnije potvrdio vođstvo – 6:1.

Portugalac je u drugom setu bio konkurentniji. Souza je poveo uz jedan izgubljeni poen, ali je Đoković izjednačio... Portugalac je podigao nivo igre i lakše je osvajao poene. Ipak, Đoković je u petom gemu stigao do brejka i tu je je bio kraj.

Ostalo je Đokoviću samo da dotuče rivala, mada mu je Souza i u trećem setu pokazao mlečne zube. Bilo jefektnih poteza, bilo je i iznuđenih grešaka.

Ipak, iako vidno nervozan Đoković je uspeo da valoruzije brtejk. Posebno je bilo napeto u osmom gemu trećeg seta, jer je Novakov rival imao prednost. Mučio se Đoković ali je uspeo da dođe do 5:3. Sve posle toga bila je stvar rutine.

Sledeći rival Novaka Đokovića biće Argentinac Dijego Švarc.