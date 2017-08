Taktički perfekcionista Vladan Milojević: Želim da svaki igrač na svakom delu terena zna koji su mu zadaci

„Ekipa generalno ne može da zavisi od izostanka bilo kog igrača, svaki mora to da nadomesti na najbolji način“, poručuje strateg crveno-belih

Lekcija Vladana Milojevića Andrei Stramaćoniju u 180 minuta fudbalske igre. Crvena zvezda je eliminisala Spartu iz Praga nakon dve gotovo perfekne utakmice, a najveće zasluge idu na račun stratega srpskog vicešampiona, koji je u ekspresno kratkom vremenu napravio timk kadar da se nosi za kvalitetnim evropskim ekipama.

Crveno-beli na trećoj uzastopnoj evropskoj utakmici nisu primili gol.

„Hteo bih da kažem. Ako sumiramo ove dve utakmice, mislim da smo zasluženo prošli jednog ozbiljnog protivnika. Kada smo dobili Spartu znali smo da će biti izuzetno teško, rekli smo da je Sparta favorit, ali smo ove dve utakmice odigrali mudro i disciplinovano, što pokazuje i ukupan skor. Bez obzira na to što smo imali 2:0 posle prve, ni u jednom trenutku se nismo hteli da kažemo da je gotovo jer smo igrali sa protivnikom koji ima svoj stil igre, način, češki fudbal je izuzetno kvalitetan, kvalitetna liga“.

Strateg crveno-belih nije dozvolio da ga iznenadi italijanski kolega.

„Hteli smo da odgovorimo taktičkom disciplinom. Dosta toga smo uradili, znali smo da nam se sprema neko iznenadjenje, to je bila promena sistema, Stramaćoni je pokušao sa dva špica i Plavšićem iza. Dobro smo odreagovali i ono što je jako bitno samopouzdanje mojih igrača raste iz utakmice u utakmicu“.

Sutra je žreb za poslednju rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

„Očekujemo narednog protivnika, ali ono što sam im rekao u svlačionici jeste da moraju da znaju da u ovakvim utakmicama mora da se da poslednji atom snage, mnog trčanja, borbe, to se videlo 70-80 minuta. Čestitao bih igračima na pobedi, i igračima Sparte i posebno bih se osvrnuo na naše navijače koji su bili 12. igrač i svaka im čast“.

Atmosfera na stadionu Letna je takođe impresionirala trenera Zvezde.

„Detalj koji mi je ostavio veliki utisak - navijanje od strane navijača i odogovor Kosovo Srbija. To je bilo nešto predivno, najlepše što sam doživeo u poslednje vreme. Kao čovek i trener Zvezde sam bio jako ponosan. Sparta je veliki klub, naći će svoj put, želeo bih kolegi Stramačoniju uspešan nastavak sezone i velikom prijatelju saigraču Leonidasu Bokolosu koji mi je bio saigrač u Panatinaikosu. Mi ćemo da nastavimo vredno da radimo, to sam obećao i to nam daje mogućnost, podstrek i motiv“.

Uspon forme crveno-belih je evidentan, ali da li je pad poslednjih 10 minuta bio posledica mentaliteta i zadovoljenja zbog već ostvarenog plasmana?

„Kada igrate evropske utakmice, veoma je jak intenzitet. Naši igrači nisu toliko navikli da igraju u ovakvom intenzitetu. Nismo želeli da skratimo prostor i igramo na kontranapade, želeli smo da držimo ritam igre bez obzira na to što smo posle prve utakmice imali 2:0. Bilo je dosta trčanja, presinga, kretanja u toku igre, na čemu insistiram. Jednostavno, došao je trenutak kada stigne umor. Ne bih se složio, moji igrači nemaju taj mentalitet nekog samozadovoljenja“.

Koliko ima prostora za napredak i šta vam je Stramaćoni rekao posle utakmice?

„Samo smo razmenili čestitke, ništa više. Ne možete u jednom poslu da kažete da ste zadovoljni. Ima puno još prostora za napredak. Ne znam na kojoj se skali nalazimo, ali ljudkse mogućnosti su velike i tražiću maksimum, a videćemo koliki je maksimum. Mnogo me raduje to što su veoma brzo usvojili principe igre, to samo oslikava kvalitet igrača koje imam. Hoću da dođem do načina igre gde je svaki igrač na svakom delu terena mora da zna koji su mu zadaci. Ekipa generalno ne može da zavisi od izostanka bilo kog igrača, svaki mora da nadomesti na najbolji način“.

Sutra je žreb, da li imate određene želje?

„Ako verujete, sve moje želje nikad se nikad nisu ostvarile, tako da ih nemam (smeh). U plej-ofu su sve ekipe jake, u grupi smo slabijih timova. Ne želim da razmišljam o protivniku, poštovaćemo svakoga, ali se nikoga ne bojimo“.

Da li je Zvezda spremna da eliminiše ekipe poput Zenita, Evertona i sličnih?

„Od kada smo počeli da se družimo znali ste da nećete od mene da čujete krupne reči. To su sve velike ekipe, ali ako pričamo samo o drugima, to ne znači da Zvezda nije velika ekipa. Nije nam potrebno da se razbacujemo velikim rečima. Daćemo sve od sebe ko god da bude protivnik, da odigramo dobro, a neka prođe ko bude bio bolji“.

Da li će tražiti da ne bude odlazaka bar do kraja kvalifikacija?

„Voleo bih da imam dobre igrače. Videćemo, to su stvari koje radim sa sportskim direktorom i nadam se da će sve biti uredu“, dodao je Milojević.

(FOTO: crvenazvezdafk.com)