Taktičko savršenstvo Zidanovog Reala

Kraljevski klub demonstrirao apsolutnu nadmoć u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona protiv gradskog rivala

Ne može se reći da Atletiko Madrid večeras nije bio dostojan tim polufinala Lige šampiona, Atletiko Madrid večeras nije bio dostojan protivnik moćnog Real Madrida. Zinedin Zidan je nakon nedavnog El Klasika sa Barselonom bio na udaru kritika zbog načina na koji je njegov tim igrao u toj utakmici, ali večeras je isti taj Zidanov tim demonstrirao taktičku perfekciju fudbalske igre.

Simeone je opet na snagu pokušao da poremeti igru Kraljevskog kluba, ali takva taktika večeras nije upalila, jer je sa suprotne strane bio tehnički i taktički superiorniji protivnik. Real je od prvog do poslednjeg minuta kontrolisao svaki pedalj terena Santijago Bernabeua, trojka na sredini terena Modrić, Kazemiro, Kros, gotovo da nije izgubila nijednu bitku sa protivničkim veznim redom. Lopta je lagano prolazila kroz sve linije tima Atletika, a kada bi došla sa druge strane taj prostor bi potpuno potpuno sužen i neprelazan. To na najbolji način potvrđuje i odnos upućenih i uspešnih pasova na večerašnjoj utakmici. Real je uputio 656 pasova, od kojih je 595 bilo uspešno - čak 91 posto! Atletikov procent takođe nije zanemarljiv (84), ali su gosti imali preko 200 manje pasova (420 – uspešan 351)

Način na koji se pokrivaju linije Real Madrida u defanzivi već je postao čist pečat Zinedina Zidana. Oduvek je napad bio nešto što je krasilo i čemu se težilo na Santijago Bernabeuu, moćno deluje i sada, ali se ne pamti kada je Kraljevski klub u defanzivnim taktičkim formacijama delovao ovako perfektno. Zasluge u ogromnoj meri idu i fenomenalnom Kazemiru, od kojeg je upravo Zidan stvorio nezamenjivog člana veznog reda. Brazilac ne samo da perfektno obavlja sve defanzivne zadatke, već izuetno spaja linije tima i čini Modrića i Krosa još hladnokrvnijim i sigurnijim na terenu.

Atletiko je u dobroj meri trčao u prazno, što se može zaključiti na osnovu podatka da je Simeoneov tim večeras pretčao osam kilometara više od Reala (110.5). Ipak, bila je to bezuspešna jurnjava za timom koji je u svom posedu imao loptu 61 posto vremena, uputio 12 udaraca više ka golu rivala i postigao tri gola.

Kakav je taktičar Zidan je pokazao i sa dve poslednje izmene, odnosno uvođenjem Marka Asensija i Lukaza Vaskeza. U trenutku kada je Vaskez u 77. minutu pri rezultatu 2:0 zamenio Karima Benzemu, mnogi su to okarakterisali kao Realovo povlačenje, ali to je samo bio lakši put do trećeg gola. Realov vezni red je tada dobio širinu i više prostora za kontraudar, a to se na najbolji način videlo u savšenom kontranapdu koji je krunisan het-trikom Kristijana Ronalda.

Real je demonstrirao taktičku perfekciju i došao do rezultata koji je nemoguće nadoknaditi u revanšu na Visente Kalderonu. Toga je sigurno svestan i Dijego Simeone, koji je izgubio još jednu bitku od gradskog rivala, stim što je ovoga puta potučen do kolena.

