AO 2017 - Tamo dole, gde Novak vlada

Novo izdanje prvog grend slema sezone i nova potera Novaka Đokovića za peharom, ali i prvim mestom na ATP listi

Veličina slova A A A

Samo je jedna konstanta proteklih skoro pa deset godina na prvom grend slemu sezone, a to je Novak Đoković. Dok se ostali menjaju kao na traci...

Ovoga puta je to Endi Mari, pre je bio Sten Vavrinka, ranije Rafel Nadal i Rodžer Federer... I svi oni čekaju u redu da sruše našeg asa koji je krenuo u poteru za sedmim peharom. Zasad je to pošlo za rukom samo Vavrinki 2014, dok su ostali prošli „kô bosi po trnju“. Pitajte samo trenutno prvog igrača sveta kako su mu sećanja na svih pet finala koja je odigrao na Australijan openu (2010, 2011, 2013, 2015. i 2016). A niti na jednom nije slavio pošto ga je naš as pobedio u četiri navrata (2011, 2013, 2015. i 2016).

NOVAK ĐOKOVIĆ OSVAJA AO - KVOTA 2,70

Dečko koji je rekordnih šest puta podizao prestižni pehar ponovo je u Melburnukao glavni favorit, iako trenutno nije prvi teniser sveta. A to je zaista retko u ovom sportu. Naravno, glavni konkurent, možda i najopasniji svih vremena, jeste Mari. Škot se nalazi u vrhunskoj formi i njegova igra zaista zaslužuje svaku pohvalu. Nivo tenisa kojem smo svedočili u finalu turnira u Dohi pokazao je da su njih dvojica klasa za sebe i da bi svako drugo finale bilo pravo malo čudo. Kvota da će dvojica prvih tenisera sveta stići do završne borbe je 3,00 i deluje kao sigurica.

"Već u Londonu sam osetio da sam daleko bolji nego prethodnih meseci i da sam na pravom putu. Dosta sam radio, podešavao formu i psihu, dobro sam započeo sezonu i stigao sam u Melburn spreman za takmičenje. Nikada nisam bio nepobediv, niko nije nepobediv, sebe nikada nisam smatrao superiornim igračem na terenu, iako sam imao veliko samopouzdanje. Jednak sam sa drugim igračima i idem da osvojim titulu isto kao i svi. Iako sam ja branilac." izjavio je Đoković koji prvi meč igra u utorak u večernjem terminu, to jest prepodnevnom po srednoevropskom vremenu, "Verdasko je veoma kompletan igrač na svakoj površini i ako mu je dan može svakoga da pobedi. Imma mnoštvo trijumfa nad Top 10 igračima i to mu ne predstavlja neki psihološki problem. Igrao je i mnogo puyta na centralnom terenu. Dosta će zavisiti i od mene, a ja očekujem težak meč."

Naš as je možda stigao u Melburn kao glavni favorit, ali je svima jasno da mu je aura načeta gubitkom prvog mesta. To može da bude i dobra vest za njegove navijače, pošto protivnici neće imati tako veliki motiv kao što je pobediti prvog na ATP listi. Ovoga puta tu ulogu je preuzeo Endi Mari. Novak je pritom i neobično motivisan da povrati što mu pripada nakon što je na kraju prošle godine više-manje dopustio Škotu da ga skine s trona. Videlo se to upravo u finalu Dohe koje je dobio sa 2:1, iako je lako moglo da bude i 2:0.

"Ne osećam da imam mentalnih problema pred Melburn zbog poraza u finalu Dohe, to je sve iza mene. Idem da dam sve od sebe i probam da osvojim trofej. Neću biti samokritičan ukoliko ne uspem da dođem do titule, ali samo ako pružim maksimum" rekao je ser Mari.

ENDI MARI OSVAJA AO - KVOTA 2,70

Pored Novaka i Endija najveće šanse da se domogne trofeja daju se Vavrinki, Nadalu i Federeru. Prvi reket Švajcarske je čudan tip, igrač koji može da odigra najbolji mogući tenis, ali tek ponekad. Nažalost, Novak je dva puta bio svedok te magije, jednom u finalu Australijan opena, a drugi put u finalu Rolan Garosa. Naravno, oba puta se loše proveo.

Što se tiče Rafe Nadala i Rodžera Federera, nekadašnjih osvajača ovog grend slema, situacija je krajnje jasna. Mediji, navijači, ali i brojni sponzori se raduju njihovom povratku na teren, ali će ih realnost brzo rastužiti. Barem na početku sezone i barem na Australijan openu. Kladiti se na njih za visok plasman je za sada veliki rizik. Čini se da upravo zato treba proširiti listu potencijalnih šampiona i na Miloša Raonića, te Keija Nišikorija.

Na kraju ovo izdanja Australijan opena moguće su rokade na vrhu i ATP i WTA liste. Ukoliko Novak ponovo osvoji titulu, Endi koji brani finale, to jest 1.200 ATP poena, mora da stigne najmanje do polufinala ne bi li sačuvao čeonu poziciju. Slična je priča i kod žena gde bi Serena mogla lako da se vrati na prvo mesto, ukoliko Kerberova podbaci, jer ako Amerikanka osvoji turnir, Nemica mora isto makar da polufinala. Mozzartovu analizzu o ženskom delu žreba pročitajte OVDE, a igre i kvote,m kao i raspored mečeva za Australija open potražite na mozzartbet.com.

RASPORED TURNIRA

1. KOLO 16–17. januar

2. KOLO 18–19. januar

3. KOLO 20–21. januar

4. KOLO 22–23. januar

ČETVRTFINALA 24–25. januar

POLUFINALA 26–27. januar

FINALA 28–29. januar

ŠAMPIONI OD 2000.

2000. AGASI, 2001. AGASI, 2002. JOHANSON, 2003. AGASI, 2004. FEDERER, 2005. SAFIN, 2006. FEDERER, 2007. FEDERER, 2008. ĐOKOVIĆ, 2009. NADAL, 2010. FEDERER, 2011. ĐOKOVIĆ, 2012. ĐOKOVIĆ, 2013. ĐOKOVIĆ, 2014. VAVRINKA, 2015. ĐOKOVIĆ, 2016. ĐOKOVIĆ.

PREMIJE SINGL

* pobednik 2.573.330

* finale 1.321.2589

* polufinale 625.839

* četvrtfinale 305.966

* četvrto kolo 152.986

* treće kolo 90.458

* drugo kolo 55.662

* prvo kolo 34.791

UKUPAN NAGRADNI FOND: 34.786.400

* u evrima

RASPODELA BODOVA

* Pobednik 2.000

* Finale 1.200

* Polufinale 720

* Četvrtfinale 360

* Osmina finala 180

* Treće kolo 90

* Drugo kolo 45

* Prvo kolo 10

(foto: Action Images)