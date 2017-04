Tandem koji je Partizan čekao deset godina! Prešišali Dijaru i Klea, bolji od Danka i Škuletića, ostale su još samo Zvezdine haubice

Uroš Đurđević i Leonardo u impresivnoj formi, bore se za „Zlatnu kopačku“ srpskog fudbala koju crno-beli nisu imali od 2011.

Za deset godina sedam šampionskih pehara, a samo dve „titule“ najboljeg strelca. Osvajali su ih Lamin Dijara davne 2009. i Ivica Iliev, sadašnji sportski direktor, dva leta kasnije. Otad do danas bilo je ekipnih trofeja u Humskoj 1 - titula i kupova - ali nikako da u muzeju na prvom spratu stadiona završi i „Zlatna kopačka“.

Ove sezone to će se, sva je prilika, promeniti, Uroš Đurđević i Leonardo da Silva „šiju“ konkurenciju i ozbiljno prete da u foto-finišu sami odluče ko će postati najbolji strelac Superlige. Obojica su dali po 16 golova i nezdrživo grabe ka statusu golgetera takmičenja, a i te kako je pohvalno što u toj jurnjavi jedan drugog ne sapliću, na osnovu svega što pokazuju na terenu deluje da nisu sebični, već je u pitanju zdravo rivalstvo. Tako je bilo i u Nišu, gde su obojica matirali Bojana Zogovića i overili pobedu nad Radničkim, ostavili su Parni valjak u trci za titulom, a sebe pozicionirali kao glavne kandidate za zvanje najboljeg napadača lige.

„Ponovo smo bili strelci, ali za mene je to zaista manje bitno, jer golovi ništa ne vrede ako Partizan ne pobeđuje. Ekipa je na prvom mestu“, konstatovao je posle meča Uroš Đurđević, ovog proleća egzekutor na svakom meču na kome je strčao na teren.

Od strela novog A reprezentativac Srbije stradali su golmani Rada, Crvene zvezde, Metalca, Mladosti, Voždovca i Radničkog. Povoljna okolnost za crno-bele je činjenica da se posle nešto lošijeg ulaska u sezonu raspucao i Leonardo. I to tek kad je vraćen na svoju prirodnu poziciju levog krila, odakle je opasniji nego kad igra u špicu, a davao je golove u Lučanima, protiv Zmajeva u minulom kolu i juče na Čairu.

„Čekuju nas teške utakmice, borba na oba fronta i zato nam je potrebna još snažnija podrška sa tribina. Partizan ima niz od 24 utakmice bez poraza i sada treba da se stadion podigne na noge“, kao da ne mari Leo za lični uspeh, već u prvi plan stavlja ekipni i traži pomoć Grobara u finišu sezone.

Koliko su dominantni Uroš Đurđević i Leonardo najbolje se vidi po podatku da je treći na klupskoj listi strelaca Valeri Božinov sa pet golova (otišao zimus u Kinu), ali i da su na pragu da nadmaše ostvarenje bugarskog napadača iz prošle sezone. Tad je popularni Boža 18 puta matirao golmane, što znači da su po tri pogotka u narednih devet kola potrebna udarnim iglama Partizana da prestignu lanjski učinak doskorašnjeg saigrača.

Njihova nadmoć uočljiva je i po tome što su već sad, znatno pre kraja sezone, bolji od najboljih tandema koje je Partizan imao otkako se igra Superliga Srbije (od 2006, posle razlaza sa Crnom Gorom).

Sezonu 2007/2008, kad je klub iz Humske 1 osvojio prvu od šest uzastopnih titula, Stevan Jovetić i Lamin Dijara igrali su zajedno u napadu i spakovali po 12 komada, da bi dve sezone kasnije - ovenčane još jednim šampionskim peharom - granica pomerena na 14, s tim što je Senegalac Dijara za partnera imao Brazilca Gabrijela Kleversona Kordovu Klea.

Štaviše, ovo što sad radi tandem Đu-Le daleko je i od poslednjeg značajnog tandema centarforova koje je Partizan imao. I on je vezan za trenera Marka Nikolića, koji je u prethodnom mandatu upario Petra Škuletića i Danka Lazovića, a oni mu se odužili sa 14, odnosno deset preciznih hitaca. Uz bitnu napomenu: posle provg dela sezone napustili su klub i sigurno je da bi im učinak bio podebljan da su igrali i proleće.

Sadašnji Partizanov realizatorski tandem je tek četvrti u deceniji koji sa dvocifrenim brojem pogodaka u prvenstvu. A pred njim je još jedan izazov. Osim što žele da dovezu Parni valjak do titule i(li) kupa ukazuje im se prilika da ostanu upamćeni kao najbolji dvojac koji je sarađivao u Superligi. Za tako nešto potrebno je da upišu najmanje još po pet pogodaka do kraja plej-ofa, jer samo na taj način mogu da svrnu sa prvog mesta Aleksandra Kataija i Uga Vijeiru, prošle sezone zbirno su brojali do 41. Sadašnji vezista Alavesa istorijsku sezonu Crvene zvezde ukrasio je sa 21 golom, dok je portugalski napadač zabeležio jedan manje.

Mogu li partizanovci to da nadmaše?

ZLATNE KOPAČKE SUPERLIGE

2007: Srđan Baljak (Banat) 17

2008: Nenad Jestrović (Crvena zvezda) 13

2009: Lamin Dijara (Partizan) 19

2010: Dragan Mrđa (Vojvodina) 22

2011: Ivica Iliev (Partizan) 13

2012: Darko Spalević (Radnilčki Niš) 19

2013: Miloš Stojanović (Jagodina) 19

2014: Dragan Mrđa (Crvena zvezda) 19

2015: Patrik Frajdej (Mladost, Lučani) 16

2016: Aleksandar Katai (Crvena zvezda) 21

2017: ?

LISTA STRELACA SUPERLIGE 2016/2017

Uroš Đurđević (Partizan) 16

Leonardo da Silva Soza (Partizan) 16

Filip Malbašić (Vojvodina) 13

Ognjen Mudrinski (Spartak Ždrepčeva krv) 12

Darko Bjedov (Javor) 10*

Milan Bojović (Mladost) 10

Jovan Stojanović (Voždovac) 10

Aleksa Vukanović (Napredak) 10

Napomena: Zvezdica iza imena Darka Bjedova označava da je on napustio Superligu, zimus se preselio u belgijski Gent

