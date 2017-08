Tanjevićev rafal: Privatnik iz Evrolige se zaj….a s nama! Nejmar od 222.000.000 mora da igra za reprezentaciju, a košarkašima je zabranjeno?!

Nije Tanjević ostao imun ni kada je reč o Nikoli Jokiću...

Bogdan Tanjević oduvek je bio poznat kao čovek koji govori jasno i glasno, bez dlake na jeziku. Što na umu, to na drumu. I osim toga što je stručnjak sa pregršt osvojenih medalja i priznanja, uvek je znao da pogodi onoga koga pomene – pravo u centar.

Najavna konferencija pripremnog turnira „Trofej Beograda 2017“, koji će se od petka do nedelje igrati u dvorani Aleksandar Nikolić, imala je deo u kojem se pričalo o utakmicama koje se očekuju, ali veći deo bio je posvećen dešavanjima u evropskoj i svetskoj košarci.

Selektori Crne Gore Bogdan Tanjević i Srbije Aleksandar Đorđević govorili su o svim aktuelnim problemima i uhvatili se u koštac sa mnogim problemima.

„Ima devet godina kako sam Fibi pisao da na takmičenje dođe 14 igrača. Da oni budu u rotaciji tako da se menjaju, da zamene nekog ko se povredi. Evo, zamislite ovo, situaciju sa Simonovićem i Nedovićem. To ne može da se zakrpi tamo na turniru. Ali, ima situacija kada igrač može da se oporavi pred sam turnir, ili prvih dana takmičenja. Ti u ovoj situaciji ostaješ bez dvojice važnih igrača. Nema nikakav razlog da se ne uvede to pravilo, jer nekada može i taj 13. ili 14. igrač da bude heroj“, rekao je Tanjević, na šta se nadovezao Đorđević:

„Nama se to desilo 2011. godine, kada smo zbog povreda ostali bez Tepića i Rašića. Još od tada svi o tome pričaju, ali ništa se ne menja“.

Trofejni stručnjak nastavio je sa kritikama, u dahu…

„Ono što mi se još više ne dopada, jeste da nema nikakvog statusa reprezentacije i nacionalnih saveza, za razliku od NBA. Zašto bi NBA trebalo da bude neko svetsko čudo? Gledajte sad Ronalda ili Mesija. Fudbaleri moraju da igraju sve reprezentativne prozore i prijateljske utakmice… Klubovi plate 222.000.000 evra za Nejmara, a on će i kao takav morati da igra prijateljske utakmice, kamoli takmičarske. Sad ovde ispada kao da su košarkaši marsovci. U situaciji smo da se ovaj privatnik iz Evrolige (čitaj: Đordi Bertomeu) zajebava s nama. A košarkaši ne shvataju da se na reprezentaciji rađaju novi igrači. Srbija koja je dva puta bila prvak Evrope, na prošlom Mundobasketu i Olimpijskim igrama, pošto su sve druge evropske reprezentacije bile iza njih, sada mora da razmišlja o tome ko će smeti da igra od novembra, a ko ne“, istakao je Tanjević, na šta se opet nadovezao Đorđević:

„Veštački se menja hijerarhija rezultata. Treba da postoji stav dva takmičara, neke stvari se nameću, neke su već nametnute. Pred nama je borba koja se vodi nepravednim oružjem“.

Nije Tanjević ostao imun ni kada je slučaj Nikole Jokića u pitanju:

„Zamislite slučaj Nikole Jokića… Kako je moguće da njegovi savetnici ovako postupaju. Šta on radi sad? Ima trenere koji mu bacaju teniske loptice i on mora da ih uhvati pre nego što druga doleti… Uzimaju mu po 1.000 dolara dnevno. Dobro, on ima para… Trening košarkaški, to što mi radimo kao selektori, to je zlato – a ne tražimo novac. On (Nikola) kaže da neće da dođe jer ima pametnija posla. Nabiće mu tamo 20 kilograma mase i šta će da naprave od njega?! Sećate li se Tonija Kukoča dok je imao 15 kg viška?! Da nije to spustio zaboravio bi da igra košarku. Tako nabijeni imaju skraćene ruke i noge, dižu po 240 kilograma, rade samo gornji deo tela, a noge budu kao čačkalice i ne mogu posle da skoče…“

Imao je i Đorđević šta da kaže o ovoj temi, generalno…

„Mali osvrt na nivo košarke koji se igra i ono što hoćemo da sručimo na pripreme i takmičenja. To je sve skok u karijeri i veliki napredak za igrače. Kada postoji svakodnevni rad, planirani, to mnogo znači. Velika je razlika da igraš da bi igrao košarku i kada igraš da bi osvojio medalju. Sve ti to diže cenu i karijeru“, poručio je selektor Srbije i dodao:

„Poslali pismo ekipi našeg igrača, ja sam pričao sa mojim nekadašnjim kolegom Karnišovasom. Videli ste šta nam je Denver odgovorio u pismu - oni ne brane Nikoli da igra, kažu da ne mogu da mu zabrane da igra i da je samo povreda razlog za nedolazak. Nikola je ostao pri svojoj odluci. Do svih glava jako je teško doći“.

Piše: Nikola Stojković;

Foto: Star Sport.