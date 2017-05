Dame i gospodo - Đanluiđi Bufon

Šest utakmica za redom. Iliti 621 minut s obzirom na to da je Nikolas Pareha taj jedini gol za Sevilju u porazu od 1:4 postigao u devetom minutu susreta na stadionu “Sančez Pishuan“. I od tada - nula. Niti jedna lopta u mreži neponovljivog Đanluiđija Bufona!

Dobro, od zagrebačkog Dinama se nije ni očekivalo, ali pokušavali su posle - po dva puta - i Porto i Barselona, sada u prvih 90 minuta i Monako, iako su tukli i Kilijan Mbape i dva puta Radamel Falkao, pa jednom i Valer Žermen. Ma kakvi! Kao da je pokupio neke tajne papire sa stola Nikole Tesle i preko gola razvukao kakvo magnetno polje koje odbija sve nepozvane goste.

Čika Gonzalo vakcinisao Monakovu pobesnelu decu - Juve je preozbiljan!

Ove sezone 10 utakmica u Ligi šampiona i osam puta netakuta mreža. Ali to nije ništa, jer pazite sad, jedinica Juventusa je za života odigrala okruglo 100 utakmica u Ligi šampiona i verovali ili ne na čak 60 njih uspela da sačuva svoj gol!

Jeste, istina je da ispred sebe ima sve same legionare iz kasarne u kojoj se kale najbolji defanzivci na planeti, ali to što Bufon radi evo već dve i kusur decenije graniči se sa paranormalnim. Foks Molder i Dejna Skali bi se preznojili dok bi utvrdili šta to ovog sada već 39-godišnjaka čini toliko genijalnim.

Kao da su lekari prepisali recept: Navijači Juventusa, na pola sata uzmite dozu Alves - Iguain! Garant ćete se bolje osećati (VIDEO)

Trofeje da ne nabrajamo. Jer trenutno nije bitno koliko ih je osvojio. Bitno je da konačno prigrli taj jedan koji mu fali.

Čini se izvesnim - 3. juna na Milenijum stadionu u Kardifu Real i Juventus boriće se za titulu prvaka Evrope. Za jedinu koju sanja veliki šmeker Đanluiđi Bufon.

"Cilj? Moj cilj je da uvek dokazujem da zaslužujem da budem ovde i završim karijeru tako da ljudi budu tužni kada odem", rekao je posle 2:0 protiv Monaka.

Plakaćemo Điđi.

