Tehnički pregled: Ko je napravio F1 autobus?

Gojaznost je glavna muka novih bolida koji će se na uskim pistama gurati za svaki raspoloživ metar staze

Veličina slova A A A

Tehnički informacije o novim bolidima u međusezoni se čuvaju kao kao strogo čuvana tajna. Ipak, kumpijuteri su čudo, pa smo u prilici da prezentujemo analizu međuosovinskog rastojanja koju je sprovodio i nemački Auto Motor und Šport…

Jasno, Adrijan Njuej ne bi nikada javno rekao šta je to radio sa Red Bulovim “RB 13”, ali ni Toto Volf i Niki Lauda se ne bi složili da im se motamo oko bolida i uzimamo im mere, ili skidamo kroj karoserije. Nikada se ne zna ko je špijun i ko za koga radi!

O međuosovinskim razmacima pričalo se još prošle godine. FIA je od timova tražila specifikaciju, odnosno približan podatak o dužini novih bolida. To im je trebalo kako bi znali da li će bolidi za 2017. moći da stanu na platformu za mjerenje…

Znalo se još tada da ove sezone neće biti vozila kraćeg od 3,50 metara, a onda su svi ostali zabezeknuti. Mercedes AMG Petronas nije napravio novu srebrnu alu, napravio je F1 slona. Tako je nastao "w 08" autobus! Jednostavno, Srebrna strela je toliko narasla da je sve u prvi mah delovalo kao da su Toto Vol i Niki Lauda sišli s uma! A, onda je krenula lavina novih “autobusčića”. Izazov su sledili Red Bul, Has, Toro Roso, Zauber, pa i Vilijams koji je interesantno napravio i najkompaktniju mašinu u celom cirkusu.

Konkretno, danas više ne postoji bolid sa međuosovinskim razmakom manjim od 3,50 metara. Kako bi stekli uvidu u stvarni rast vozila u najbržem cirkusu, dobro je reći da je pre dve godine čak pet bolida bilo kraće od navedene cifre.

Zašto je sve ovo bitno? Jednostavne činjenice kažu da će ovako glomazne mašine biti užasne barijere za preticanje na uskim uličnim pistama. To svi znaju šta znači. S druge strane, pomenute karoserije delovaće da bolidi budu stabilniji, sasvim sigurno i znatno brži u krivinama.Agregati će zbog toga često pod punim gasom morati da guraju ove grdosije kroz krivine.

Recimo i da je novi Mercedes AMG Petronasov bolid za 1,24 metra duži od Ferarija iz 1975. godine. Mislite li da je to malo? Navedimo radi boljeg razumevanja da je jedan “smart”, dakle mikro automobil dugačak svega 2,69 metara!

Na kraju, kao ilustracija služe i podaci da su međuosovinski razmaci bolida vremenom samo rasli. Ferari, “312 T”, Nikija Laude iz 1975. imao je međuosovinski razmak od 2.518 mm, dok je Meklaren “MP 1-4”, svakako daleke 1988. imao 2,87 metara rastojanja između prednje i zadnje osovine. Šumaherov Ferari “F 2004”, već je prešao magičnu granicu od tri metra, odnosno izbrojao je 3, 063 metara međuosovinskog razmaka. Kome je i to malo, savetujemo ga da siđe do svog parkinga, razvuče pantljiku i izmeri koliko je njegov automobil dugačak od osovine do osovine. Verujemo, da pravim F1 gurmanima čak ni to neće teško pasti...

(Foto: Action images)