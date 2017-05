Teksaški masakr u režiji Raketa! Zapamtiće Sparsi ovaj strašni poraz i 22 trojke Hjustona! (VIDEO)

Lebron Džejms vodio Klivlend do rutinske pobede nad Torontom

Rezultat kakvom se verovatno niko u Hjustonu nije nadao! Šamarčina u lice prvom komšiji.

Košarkaši Hjustona imali su veče za pamćenje, pošto ne samo da su došli do ogromnog brejk usred AT&T Centra, već su ostvarili rekordan broj trojki protiv timčine kakvu ima San Antonio - 126:99!

I to čak 22! Iz 50 pokušaja, što je najveći broj pokušaja, ali i ubačaja Raketa u okršajima s dugogodišnjim neprijateljem. Čak devetorica od ukupno trinaest igrača pogodila su bar jedan hitac s distance, a ispred svih bio je ujedno i najbolji strelac utakmice Trevor Ariza. On je pet puta zatresao mrežicu iz deset pokušaja, za ukupnih 23 poena na kraju meča. Jednu trojku manje ubacio je Rajan Anderson (4/10), a na kraju je skupio 14 poena, šest skokova i tri asistencije. Odmah zatim ide Džejms Harden sa 20 poena (3/8 za tri) i 14 asistencija, a još dvojica igrača imala su dvocifreni učinak.

Hjuston je tako poveo sa 1:0 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije.

Učenici Grega Popoviča su i pre samog meča znali da imaju dva zadatka - da brane šuteve s distance i odgovore na Hjustonovu ofanzivu. Nisu uradili nijednu od te dve stvari, posebno ne u prvom poluvremenu. I zato su strahovito kažnjeni. Pretrpeli su jako težak poraz. Jedan od najtežih u eri slavnog trenerskog maga.

Već u finišu prve deonice Hjuston je imao i 15 poena viška. Do odlaska na odmor - čak 30 (69:39)! I to je praktično bilo - to. Gosti su držali pakleno jak ritam, na koji Popovičevi asovi nisu imali apsolutno nikakav odgovor. Zato je najveća razlika sredinom poslednjeg kvartala i iznosila vrtoglavih 39 koševa (119:80).

Kod Sparsa jedino je Kavaj Lenard bio na visini zadatka - 21 poen, 11 skokova, šest završnih dodavanja. Toni Parker imao je 11 koševa, koliko i Džonaton Simons. Svi ostali bilisu daleko ispod.

Branilac titule nije imao većih problema protiv Toronta na startu polufinalnih okršaja na Istočnoj obali - 116:105.

Pre samog početka serije protiv Klivlenda iz svlačionice Reptorsa čuo se ujedinjeni glas koji je isticao da ekipa ne želi da dozvoli da ponovo bude razvaljena po licu na startu.

Toronto je bio razvaljen po licu.

Uprkos defanzivnim zverima poput Serža Ibake i Pi Džej Takera, čime je Toronto imao najkompletniji sastav u dužem vremenskom periodu, Reptorsi su se ponovo kotrljali u trci s Ferarijem, za čijim volanom je bio Kralj - Lebron Džejms. Verovatno i najbolji igrač današnjice opet je bio letalan po tim iz Kanade, sa 35 poena i 10 skokova, uz četiri asistencije. Odmah za njim išao je Kajri Irving sa 24 koša i 10 asistencija, dok poslednji zubac čuvenog trilinga, Kevin Lav, imao 18 poena i devet uhvaćenih lopti.

Klivlend je rivala „presekao“ s dve serije po 10:0 već u prvoj deonici, ali je Toronto uspeo zaostatak da svede na svega 12 poena (30:18). Već u uvodnoj fazi drugog kvartala Kavsi su lako otišli do „+18“, a iako su gosti uspeli blago da uzvrate udarac, to je praktično bilo sve što se videlo od njih. Treći kvartal bio je apsolutno na strani aktuelnog šampiona, tada je razlika otišla na ogromnih 25 poena, posle čega je sve bilo samo rutinsko odrađivanje posla.

U redovima Toronta Kajl Louri imao je 20, Demar Derozan 19, a Pi Džej Taker 13 poena, uz 11 skokova.

(FOTO: Action Images)