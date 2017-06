Tema dana u fudbalskom svetu: Zašto je Ronaldo ljut i koliko je miliona bilo potrebno da se smiri kad je poslednji put bio nesrećan?

Glavobolja za Florentina Pereza

"Santjago Bernabeu" podrhtava! Kristijano Ronaldo je posle osam godina, dve titule u Primeri i tri titule prvaka Evrope besan rešio da napusti Real! A šta je to toliko razljutilo zvanično najboljeg fudbalera sveta za prošlu godinu? Prva tema u Madridu. Marka pokušava da odgonetne i u pomoć poziva i portugalskog novinara Nunja Luža, Ronaldovog novinara od poverenja.

Naravno, u središtu zbivanja je tužba kojom se Ronaldo tereti zbog izvrgavanja poreskih zakona u visini od 14.700.000 evra. Osnovni razlog. Svi ostali se samo nadovezuju.

Pa tako Ronaldo smatra da on sam u suštini nije uradio ništa protivzakonito. On sam se i jeste poslednjih godina trudio da “ispegla“ finansijske knjige. Ispostavilo se da je šteta napravljena još ranije.

Dalje, iako je Kraljevski klub objavio da je “uveren u Ronaldovu nevinost“ on sam misli da je Real trebalo da učini više i otresitije stane u zaštitu prve zvezde. Smatra da ga je klub izdao i ostavio bez odbrane.

I ne samo to, Ronaldo krivicu kluba vidi i u tome što je uopšte dozvolio da do ovoga dođe. Sve u vezi sa ukidanjem "Bekamovog zakona" 2010. godine. Dok je on važio, stranci na privremenom radu u Španiji plaćali su manji porez od lokalaca. Taj zakon i jeste usvojen baš kako bi Real i Barselona pre svih mogli da pariraju platežni sposobnijim klubovima iz Engleske (govorimo o periodu oko 2005. godine). Kad je ukinut, porezi su značajno porasli za fudbalere. Baš tu je Ronaldo i pao. Kao uostalom i mnogi Barsini asovi pre njega, uključujući tu i Lionela Mesija.

"Kad je Bekamov zakon ukinut Real se obavezao da se to neće osetiiti na Ronaldova primanja", svedoći Nunjo Luž.

Osetilo se. Prilično.

Nije ni Real jedini krivac u Ronaldovoj glavi. On je uveren da ga španske vlasti koriste kao primer ostalim bogatim ljudima. I nije mu pravo zbog toga. Posebno zbog toga što se na dobrovoljnoj bazi poslednjih godina zaista trudio da "okaje grehe" svojih finansijskih savetnika. Ponudio se da dug otplaćuje na rate. Dobra namera nije ga spasila sudskog procesa.

Na kraju, tu je navodno i želja da posle osam godina promeni grad. Tačnije, da se vrati u Mančester, iako nije sasvim izvesno da će se to i desiti.

"Ronaldo je odlučio da više neće da igra u Španiji. Smatra da mu je cena ova situacija prilično naštetila i da ga niko ne brani. A radio je sve kako treba. Sada ipak želi da pronađe novi klub. Dopada mu se Španija, živi u savršenom gradu kakav je Madrid, devojka mu je Špankinja, ali u ovom trenutku, iako on to neće reći, Ronaldo se ne oseća zaštićenim. Cela ova situacija ga nervira, jer nisu to stvari kojima igrač treba da se bavi. To je pitanje za klup. Ali ne želim mnogo da pričam o tome, jer mnogo znam", kaže Nunjo Luž.

Naravno, ima i onih koji se sećaju poslednjeg ovakvog Ronaldovog izliva. Bila je 2012. godina, niko to nije očekivao posle ubedljive pobede nad Granadom...

"Tužan sam i zato nisam slavio golove. Nisam srećan. Ljudi iz kluba znaju zašto", rekao je tada Ronaldo.

Osmeh mu se vratio kad je dogovorio novi ugovor, vredan 17.000.000 evra po sezoni. Istina, potpisan je tek 2013. godine.

Istina, ima i onih koji se sećaju i kako se ostrvska štampa ostrvila na Ronalda posle Mundijala 2006. godine kada je gestikulacijom ka sudiji "iznudio" isključenje za saigrača iz Mančester junajteda Vejna Runija. I tada se Ronaldo osetio uvređenim. I tada je dobio šta je želeo - otišao je. Istina tek 2009. godine. Ali niko na njega nije imao uticaj kao ser Aleks Ferguson, koji ga je i držao te dve dodatne godine (pošto je prva realna šansa za odlazak bila tek leto 2007. godine).

Nedavno je govorio kako "želi da se penzioniše u Realu". Tek kad mu bude bila 41 godina. Izgleda ipak neće potrajati toliko. Marka spekuliše da će se situacija razrešiti kad se 2. jula završi Kup konfederacija. Tačnije, da će tada početi rasplet.

Jedine opcije su: Junajted, Pari Sen Žermen ili Kina. Niko drugi nema te pare. Ili će opet pasti pomirenje? Trenutno, ne deluje izvodljivo. Ali lako se to promeni. Kad se ima para.

