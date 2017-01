Primajući trofej pobednika Australijan opena, Rodžer Federer nije zaboravio da pomene velikog rivala i prijatelja

Nakon sedam godina trofej Norma Bruksa je ponovo u rukama Rodžera Federera. I ne samo to, to je maestru iz Bazela i rekordni 18. grend slem trofej. A sve to sa punih 35 godina, četvoro dece i praktično tek što se vratio na teren nakon šestomesečne pauze. Nije nimalo loše, zar ne?!

"Ovo je bilo divno i ne znam da li mogu biti srećniji. Prvo bih čestitao Rafi na fantastičnom povratku na tur. Mislim da ni on, ni ja nismo ni sanjali da ćemo se naći u ovom finalu. Tenis je težak sport, nema remija. Da ima nerešenih rezultata bio bih srećan da jedan podelim sa Rafom. Bilo je ovo čudnih nekoliko meseci, pošto nisam bio siguran ni da li ću doći u Australiju" izjavio je prvi čovek u istoriji tensia koji je podigao po pet trofeja na tri različita grend slema (7 Vimbldon, 5 US Open i AO), dodavši "Rafa, molim te nastavi da igraš. Tenis te treba, nastavi da radiš sve što si radio."