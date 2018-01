Tenis VS „mediji“: Odgovaram samo Njemu!

„Sa tek nekoliko pratilaca i lajkova na Tviteru, moja sudbina je zapečaćena u vašim mislima. Ne biste li napisali senzacionalistički naslov i nazovi napetu priču, spremni ste da me ocrnite kao čoveka koji biste očajnički želeli da budem“, izjavio je američki teniser nakon poraza od Čunga

Jedna od stvari koja uništava tkivo modernog društva jeste i loše novinarstvo. Ljudi kojima se bave senzacionalnistički mediji bivaju i uvređeni, ali i ugroženi jednim „pokretom pera“.

Tu sudbinu je doživelo i mnogo sportista, što je praktično svakodnevica za one najpoznatije koji su, više-manje na to navikli, tako da i izbegavaju i škakljive teme, ali i određene medije. Ali kada se nađete pod lupom javnosti izlaskom iz praktično potpune anonimnosti, kao što se to desilo Tenisu Sandgrenu na ovom Australijan openu, možete očekivati pravu baražnu paljbu. Jer iza vas obično ne stoje moćne marketinške kompanije te ste „lak plen“. Tako je proteklih dana, momak koji je noćas zaustavljen tek u četvrtfinalu AO, doživeo pravu inkviziciju i to samo zbog nekoliko objava na društvenim mrežema, što je pojedinim „liberalnim“ medijima opasno zasmetalo te su ga optužili za rasizam, ali i ekstremno desničarenje.

Amerikanac je ćutao i radio i sada kada je izgubio u Melburnu na potonjoj konferenciji za medije je prvo pročitao svoj proglas koji dosta toga objašnjava, pa je tek onda odgovarao na pitanja novinara. Naredne reči kao da su skrojene za srpsku medijsku scenu, pa možete i tako da ih čitate. Tenis je rekao ono što je svim jasno i što je svima u mislima, a to je da veliki deo medija 21. veka ne služe nikome ne čast.

„Želite da ljude stavite u male kutije, tako da možete upravljate svetom po već unapred donetim zaključcima i uverenjima. Uništavate individualnost da biste demonizovali kolektiv! Sa tek nekoliko pratilaca i lajkova na Tviteru, moja sudbina je zapečaćena u vašim mislima. Ne biste li napisali senzacionalistički naslov i nazovinapetu priču, spremni ste da me ocrnite kao čoveka koji biste očajnički želeli da budem. Radije ćete podgrevati propagandnu mašineriju nego što ćete istražiti bilo kakvu informaciju iz raazličitih uglova. Vi dehumanizujete pokretom pera i okrećete suseda na suseda. Radeći to, vi podgrevate pakao koji želimo i mi, ali i vi da izbegnete. Čvrsto verujem da je najveća vrednost čoveka njegova vrlina, bez obzira na rasu, pol, religiju i seksualnu orijentaciju. Moj je posao da nastavim putovanje s ciljem da postanem najbolji ja koji otelotvoruje ljubav prema Hristu i odgovara Njemu i samo Njemu.“

Sandgren je do skoro igrao samo čelendžere, a na ovogodišnje izdanje Australijan opena je stigao kao 97. na svetu. Snažni, 26-godišnji Amerikanac je na putu do osam najboljih pobedio Žeremija Šardija, Stena Vavrinku, Maksimilijana Marterera i Dominika Tima pre nego što ga je zaustavio „Novakov dželat“, Hjeon Čung. Za prodor u četvrtfinale grend slema sledi mu skoro 300.000 evra, oko i 360 ATP poena.

