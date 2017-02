TENISKI INSAJDER: Gde je nestao onaj harizmatični Novak, ko najviše od tenisera partija, da li Ferer puši paklu dnevno...

Kuloarske tajne svetskog tenisa otkrila je bivša 66. igračica na WTA turu, Ruskinja Ekatarina Bičkova

Da li ste ikada čuli za Ekatarinu Bičkovu? Odgovor je verovatno negativan, a i ne čudi poštio ruska teniserka nikada nije napravila ozbiljniji uspeh u profesionalnoj karijeri, čak nikada nije osvojila niti jedan turnir u singlu, ali je stigla do 66. pozicije na WTA listi..

Ipak, ova 31-godišnja Moskovljanka poznata je u svetu tenisa kao veoma otvorena osoba, spremna da otkrije razne tajne iz svlačionica velikih turnira. Kao kakav pravi teniski insajder ume medijima, a samim tim i javnosti s vremena na vreme da saopšti zanimljive detalje za koje malo ko zna. Tako je bilo i ovaj put kada je progovorila za ruski Eurosport. A teme ove taze sportske penzionerke su bile od seksualnog opredeljenja koleginica, preko Đokoviće transformacije, pa sve do Vavrinkinog partijanja i Ferereovog pušenja. Naravno, nas najviše zanima šta je rekla o Đokoviću.

"Novak je trendseter na našem turu. Pre niko nije ni čuo za gluten, a sada svi pričaju o tome. Počeli su i na ozbiljnijim turnirima da paze na to, pa sad čak pored bezglltenskog hleba i testenina imamo i soja sos bez glutena. Ludilo! . Probala sam na Australijan openu testeninu sa piletinom i umalo nisam povratila. Odvratno je, bez ukusa. ", kaže Bičkova

A o Novaku kao čoveku Kata kaže da ga više ne prepoznaje:

"Gde je onaj veseli momak uvek spreman za šalu? Meni takav Đoković nedostaje. Sada sa sobom vodi sve vreme gurua, duhovnika, psihića, šta je već. Pretvorili su ga u "univerzalnog vojnika", ima i taj ludi pogled u očima. Ima neverovatnu samodisiplinu , ali zato izgleda kao da su ga programirali. Možda tako mora lada sve vreme pobeđuješ, šta ja znam. Šta li mu se dogodilo, a bio je tako harizmatičan, divan momak. On sebe previše forsira"

Dok Novak sebe forsira, dosta njegovih kolega voli da se poprilično opusti na zabavama tokom turnira.

"Što se tiče partijanja, to je pre bio moj život. Ali, retko ko može da živi tako i da igra vrhunski tenis. Izuzetak je Sten Vavrinka koji pre nije propuštao niti jednu zabavu i pre i tokom turnira. Pa on takav osvaja grend slemove i pobeđuje "univerazalnog vojnika" Đokovića! Novak i Rafa su pre dolazili na zabave pred turnire, ali sada ih nema. Za razliku od Stena, za koga sam čula da je u septembru pravi čuda u Sankt Peterburgu pa je ipak stigao do finala. Svaka mu čast kako može tako."

Nertko vrhunsi tenseri imaju i jednu lošu naviklu - pušenje.

"Ima i dosta mojih kolega i koleginica koji puše. Kod Francuza je to gotovo pravilo, a i ima nekoliko Belgijanaca. Znam da je David Ferer ranije pušio paklu dvnevno, često samfga viđala sa cigarom u ustima. Prosto je neverovatno da može uvek da bude u vrhunskoj formi."

Veliki broj njenih koleginica izgleda poprilično androgeno, a pa se mnogi pitaju da li one više "vole dečake ili devojčice".

"Pa da, u tenisu ima dosta devojaka koje vole devojke, možda jedna od 10 je takva. A to su Rene Stabs, Liza Rejmond, Eleni Danilidu, Frančeska Skjavone... Australijanka Kejsi Delakva ima dete sa partnerkom, a Špankinja Karla Suarez Navaro stalno menja partnerke i dovodi druge na turnire".

O ovima koje više vole dečake, nije htela da priča, ali je objasnila zašto mnoge teniserke sa sobom vode "nosače".

"To su uglavnom muževi. Dominika Cibulkova ima jednog takvog. A i nije loše da imaš mušku ruku da bude uz tebe, da nešto ponese ili da izmasira. Cibulkova kaže "Zašto bi on ostao u Slovačkoj da radi za 200 evra kada može da bude samnom". I potpuno je u pravu. Podržavam. Ona je ujedno i najpozitivnija osoba na turu.", otkrila nam je Bičkova.

(foto: Action Images)