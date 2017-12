Teo se igrao s Finiksom - tačdaun, kroz noge, preko ramena, bez gledanja! Bogdan uživao u Bruklinu (VIDEO)

Retkost, ujedno i poslastica za prave košarkaške zaljubljenike - prethodne noći na parketima širom SAD našli su se svi dostupni srpski igrači izuzev još rovitog Nemanje Bjelice. I imali su polovičan učinak - Miloš Teodosić i Bogdan Bogdanović ostvarili su lake pobede, dok su Nikola Jokić i Boban Marjanović pretrpeli neuspehe.

U centru pažnje bio je Miloš Teodosić koji je ponovo znao kako da podigne radnu temperaturu svima u dvorani i podigne gledaoce na noge. Njegova mašta može svašta, to je odavno poznato, ali je u pobedi nad Finiksom rezultatom 108:95 učinio da nijedna njegova asistencija ne bude - obična.

Na kraju utakmice skupio ih je osam, a svaka je bila lepša od one prethodne! Bilo je tu svega - dodavanja preko ramena, bez gledanja, ispod protivnikovih ruku, pored njihovih glava, ili specijal za Deandrea Džordana - visoko, visoko u vazduh. Vrhunac njegove sinoćnje zabave viđen je u tačdaun dodavanju preko celog terena za Lua Vilijamsa i kraj treće deonice, posle čega je verovatno svima postalo jasno da Finiks ima samo sporednu ulogu u ovoj utakmici.

Ali, to nije bilo sve! Povrh svega što smo naveli, Teo je uspeo da prosledi i dijagonalno dodavanje u protivničkom polju i to kroz noge talentovanom hrvatskom centru Draganu Benderu.

Milos Teodosic cross court bounce pass between the legs of Bender. Crazy. pic.twitter.com/Rhiq595H10