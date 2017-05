Evropa traži novog vladara: Teo vodio ka novom finalu, ali je zadrhtala ruka u finišu (VIDEO)

Olimpijakos napravio prevagu u finišu i zasluženo stigao do borbe za trofej

Evropa traži novog vladara! Olimpijakos je u spektakularnom prvom polufinalu Fajnal fora u Istanbulu savladao aktuelnog šampiona CSKA iz Moskve posle velike drame i plasirao se u veliko finale. Miloš Teodosić je bio spreman da još jednom izraste u velikog heroja moskovskog velikana, blistao je tokom čitavog meča, ali mu je zadrhtala ruka u poslednjim trenucima utakmice, što su lukavi Grci uspeli da iskoriste i naprve ozbiljno iznenađenje na F4 - 82:78.

Srpski as je pod bolovima ušao u ovaj meč, nije se u potpunosti oporavio od povrede i došao do optimalnog fizičkog stanja, ali je još jednom pokazao da pravi majstori košarku igraju glavom, zablistao je večeras u Istanbulu. Ipak, iako je ubacio više poena (23) nego što je prvoeo minuta na parketu, to nije bilo dovoljno da saastav Dimitrisa Itudisa dođe do zacrtanog cilja.

Za prolazak u finale se u samom finišu utakmice i te kako pitao legendarni Vasilis Spanulis, koji je minut i po pre kraja postigao trojku za drugo vođstvo Olimpijakosa na utakmici. To je samo motivisalo Teodosića da uzvrati svojom četvrtom trojkom na utakmici, ali je „keca u rukavu“ imao i Erik Grin. Njegova trojka, jedna od ukupno 14 velikana iz Pireja, vratila je tri poena prednosti Olimpijakosu (76:79). Teodosić je potom stao na liniju penala, ali mu je prvi put na meču zadrhtala ruka i to je otvorilo vrata pobede ekipi Janisa Sfairopulosa.

Generalno gledano CSKA je zakazao u organizaciji igre, čitav tim je ostvario svega sedam asistencija tokom čitave utakmice, za šta najveća odgovornost ide upravno na adresu Teodosića i De Koloa. Fantastični Francuz je ubacio 16 poena na ovom meču, ali je nekako bio previše stidljiv u odlučujućim trenucima, pa je čitav teret pao na pleća rovitog srpskog reprezentativca.

Iako to nije izgledalo tako, ispostavilo se da je Olimpijakos na kraju imao više raspoloženih aduta, što se može videti i po broju ubačenih poena. Spanulis, Printezis i Papanikolau su ubacili po 14, dok je dva manje dao Mancaris, dok su svi ostali glavni igrači bili podjednako podređeni pobedi.

Armejci su držali vođstvo gotovo tokom čitavog toka utakmice, delovalo je da imaju kontolu rezultata, ali su posustali u samoj završnici, pa više nije bilo vremena za povratak. Pored Teodosića i donekle De Koloa, značajniji napadački učinak imao je još samo Eron Džekson (12 poena).

CSKA MOSKVA - OLIMPIJAKOS 78:82

/18:12, 22:21, 24:27, 14:22/

Dvorana: Sinan Erden dom

Sudije: Jerezuelo (Španija), Javor (Slovenija), Lotermozer (Nemačka)

CSKA: De Kolo 16, Teodosić 23, Ogastin 6, Fridzon, Džekson 12, Antonov, Frilend, Voroncevič, Higins 6, Hrijapa 3, Kurbanov 2, Hajns 8.

OLIMPIJAKOS: Grin 8, Birč 4, Jang, Tolopulos, Papapetru 3, Spanulis 14 (6 as), Vejters, Agravanis 8 (7 sk), Milutinov 5, Printezis 14 (7 sk), Papanikolau 14 (9 sk), Mancaris 12 (6 sk)

(FOTO: Action images)