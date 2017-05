Teodosić u timu – to je čast i privilegija! Njegova dodavanja su najbolja na svetu

Kako izgleda kada u jednom timu imate takvog majstora kao što je srpski reprezentativni plejmejker

Srpskog košarkaškog velemajstora mnogi ljubitelji igre pod obručima sa punim poštovanjem nazivaju poslednjim dirigentom evropske košarke.

Fenomenalnog srpskog plejmejkera mnogi dogodine već vide u NBA ligi, a oni koji su svih onih godina bili u prilici da ga imaju u svojim redovima neizmerno su zahvalni na toj prilici.

Takav se utisak stiče posle reči trenera CSKA iz Moskve Dimitrisa Itudisa i Nanda de Koloa, najbližeg Teodosićevog saradnika na parketu.

„Ja sam blagosloven jer sam radio sa mnogim velikim igračima. Miloš spada u kategoriju onih koji imaju ogroman osećaj za igru. On je rođen sa tim talentom“, rekao je Dimitris Itudis u izjavi za Evroligin nedeljnik.

Francuski as smatra da retko koji evropski i svetski igrači imaju takav dar za igru kao Teodosić.

„Mislim da može da se kaže da je on najbolje dodaje lopte u Evropi, možda i na celom svetu. Nema mnogo igrača koji mogu da proture loptu kroz tri ili četiri igrač. Kada naučite da igrate sa njim, utakmice za vas postaju lakše“, rekao je De Kolo.

Teodosić sa druge strane otkriva tajne koje su mu pomogle da svoj talent pretvori u delo.

„Postoje stvari koje su prirodne i sa kojima se rodiš, ali imao sam dva ili tri trenera koji su mi pomogli mnogo kada sam bio mlad. Nisu mi davali da gledam protivnike u oči kada im šaljem pas, uvek sam morao da gledam u stranu, levo ili desno. Tako sam stekao osećaj gde se nalazi igrač i gde ću poslati loptu. Takođe, da bi ostvario neke dobre asistencije moraš da imaš sreće kako bi lopta prošla tamo gde želiš, da igrač na vreme podigne ruke i slično“, rekao je Teodosić.

De Kolo je zahvalan zbog toga što ima Miloša u svojim redovima, ali posebno zadovoljstvo što ima neverovatnog Francuza u svojim redovima ima i srpski as.

„Nando je pre svega sjajan čovek, a to je mnogo bitno. Znam da pored sebe imam osobu kojoj mogu da kažem svoje tajne ili slične stvari. Mislim da smo dostigli taj nivo kada više ne moramo da pričamo, već se razumemo pogledom. O tome da li ćemo da šutiramo ili dodamo loptu. Nikada to nisam imao su vom životu i stvarno je neverovatno je imati takav nivo razumevanja kakav mi imamo", ističe Teodosić.

