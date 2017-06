Teodosićeva plata u NBA biće između 25.000.000-30.000.000 dolara?

Tako tvrde američki stručnjaci

Sapunica oko budućnosti Miloša Teodosića i dalje traje, ali uskoro će sve i definitivno biti rešeno. Američki mediji sve češće se bave pitanjem Teodosićeve karijere, a posle cele liste klubova zainteresovanih za potpis srpskog kapitena, na tapetu su se našli i finansijski detalji mogućeg transfera u najjaču ligu sveta.

Kako stručnjaci s one strane Atlantika tvrde, Miloš Teodosić je postavio određene uslove prelaska u NBA ligu. Osim toga što želi da bude deo sistema koji će se boriti za plej-of i gde će imati zagarantovanu minutažu, Teodosić od klubova navodno traži da mu plata bude između 25.000.000 i 30.000.000 dolara za tri godine. Odnosno, nešto više od osam miliona do deset miliona godišnje.

Mada analitičari smatraju da je to razuman zahtev, gledajući to da se radi o verovatno i najboljem plejmejkeru Evrope, te na stalni porast budžeta među klubovima u NBA ligi, oni su ukazali na potencijalne probleme u razgovorima sa zainteresovanim poslodavcima. Prvo da je u pitanju igrač bez iskustva u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, a onda i to da Teodosić već ima 30 godina.

Međutim, uprava Majamija razmišlja o tome da se upusti u ozbiljniju priču sa srpskim asom.

Majami ispunjava kriterijum tima koji će se boriti za plej-of, s tim što je veliko pitanje - koliki prostor Miloš Teodosić može da dobije pored prve zvezde tima - Gorana Dragića. Jedina opcija koja bi mogla da zadovolji sve strane jeste da Dragić i Teodosić budu istovremeno na parketu.

Što se strukture plate tiče, Majami bi čak i mogao da ponudi Teodosiću traženu sumu novca. Posle sve izvesnijeg rastanka sa Krisom Bošom, koji se suočio sa zdravstvenim problemom zbog čega će verovatno završiti karijeru, Majami će dobiti slobodan prostor od 20.000.000 dolara.

Slične uslove bi mogli da ponude i drugi zainteresovani klubovi - Denver, Sakramento i Bruklin.

Podsetimo, klubovi će dobiti dozvolu da razgovaraju sa Teodosićem od 1. jula.

