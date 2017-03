Teove čarolije gledale i face iz NBA, ali čeka se neki bolji klub...

Dejvid Blat sipa komplimente i ubeđen je da je Teodosić NBA klasa

Jedno od ključnih pitanja evropske košarke u ovoj godini je i gde će karijeru nastaviti Miloš Teodosić. Niko više nema dilemu da mu je mesto u NBA ligi, ali on zasada hladnokrvno odbacuje detaljniju priču o odlasku „preko bare“.

Teodosić kaže da još nije prelomio, da će CSKA imati prednost u pregovorima, ali sigurno mu neće biti lako da ostane imun na pozive iz najjače lige sveta. Pitanje je koji NBA ligaš će biti najuporniji u nameri da ga dovede.

Do sada se spekulisalo da bi Srbin mogao u Denver, Hjuston, Jutu, San Antonio... Ali bez nekih konkretnih podataka. Najčešće se pominjalo ime Bruklin Netsa kao mogućeg poslodavca srpskom plemejkeru jer je klub u vlasništvu ruskog biznismena Mihaila Prohorova koji je u prijateljskim odnosima sa čelnicima CSKA.

Juče na utakmici protiv Darušafake su ljudi iz Bruklina i lično mogli da se uvere u Teodosićev majstorski repertoar pošto je naš as vodio Armejce do pobede sa dabl-dabl učinkom (20 poena, 10 asistencija). Meč su iz prvog reda posmatrali generalni menadžer Bruklina Šon Marks i funkcioner Dmitrij Razumov.

Posle utakmice, trener gostiju Dejvid Blat je pričao o mogućnosti da Teo ode u NBA ligu.

„Kada je Miloš zdrav i odmoran, onda je neverovatan. Ne postoji bolja bekovska linija u Evropi od one u kojoj su on i De Kolo. Probali smo da ih zaustavimo, ali ne ide... Miloš može da igra u NBA. Sa druge strane, nije moje da pričam da li je sada trenutak za to i kada će biti. Sve što mogu da kažem je da on je NBA klasa igrača i da tu nema dileme“, rekao je Blat.

Pored Teodosića, ljudi iz Bruklina su sa posebnom pažnjom pratili i igru Darušafakinog tandema Klajburn - Vonamejker, ali nema dileme da je u fokusu bio srpski as. Međutim, Bruklin kao najgori tim NBA lige ne ispunjava kriterijume zbog kojih bi se Teo preselio s one strane Atlantika. Srpski reprezentativac je ranije najavio da u NBA ligu može da ode pod uslovom da zainteresovani klub ispunjava sportske i finansijske standarde. Bruklin kao najslabiji tim u ligi definitivno ne može da ispuni ovo prvo...

(FOTO: MN Press)