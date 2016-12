Terzić: Godina za ponos, dug između 36.000.000 i 37.000.000, fudbal u Srbiji bolji nego mnogi segmenti društva

Generalni direktor crveno-belih o poslovnoj godini kluba iz Ljutice Bogdana

Veličina slova A A A

Inicijalni zalet posle fenomenalne prošle sezone - i rezultatski i finansijski - splasnuo je sa ispadanjem iz Evrope, ali generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u godini na isteku vidi samo naznake pomaka kluba iz Ljutice Bogdana. Zvezda je, podseća Terzić, prva na tabeli, dug je značajno manji nego pre dve godine, ali mediji, smatra generalni direktor, u prvi plan uvek ističu samo ono najgore.

Ne samo kad je Zvezda u pitanju.

"Ono što nama smeta, to je strašno negativna percepcija javnosti o srpskom fudbalu. Kao da se mediji utrkuju da iznesu što negativnije stvari. Oduvek je fudbal bio refleksija srpskog društva, tako je i danas. Možda ne pamtite, ali 1986. godine ste imali kompletno namešteno kolo, to je bilo pre 30 godina, ja vam kažem da danas toga više nema. Možda će mi mnogi zameriti, ali kažem da je fudbal bolji nego mnogi segmenti društva", ističe Terzić.

Posebno mu smetaju priče o finansijskoj situaciji u Ljutice Bogdana i blokiranim računima zbog čega ponovo podseća da je, kada je stigao u klub, dug bio oko 50.000.000 evra. A danas?

"Zvezda ima ciklične prilive, ali dug se vrti oko 36.000.000 ili 37.000.000 evra. U junu ćemo imati konferenciju za novinare kada ćemo zvanično sve objaviti. Mesečni raskodi su oko 800.000 do 900.000, a godišnji oko 10.000.000, ali nama treba bar 15.000.000 zbog nagomilanih dugova... Za dve i po godine prihodovali smo 25.000.000 evra neto, koji smo doneli iz inostranstva. Poslujemo legalno, plaćamo porez, skoro 5.000.000 evra smo uneli u budžet. Nije tačno da koristimo novac od građana Srbije, zahvalni smo Vladi, dokle god bude imala razumevanja. Ponosni smo na to što smo osvojili titulu u maju, pa jesenju titulu u decembru. Drugu godinu zaredom smo u finansijskom plusu", zadovoljan je Terzić.

Toliko da je Uefinoj delegaciji koja je zbog redovnog monitoringa u novembru boravila u Beogradu rekao da “budu bez brige“. Ipak, bilo je i neuspeha. Evropskih. Zvezda u grupnoj fazi nekog međunarodnog takmičenja...

"Ostavlja se pitanje da li je to bilo realno, da li je Zvezda bila spremna? Ja vam kažem da nije. Vrlo dobro znamo da smo šansu propustili u Razgradu, pri rezultatu 2:1, kada je visio treći gol u vazduhu. Realno, oni su bolji klub od nas, sa tačnom selekcijom, a mi smo zbog egzistencije prinuđeni da prodajemo najbolje igrače".

Kad podvuče crtu...

"Kad podvučemo crtu, možemo da budemo zadovoljni i ponosni ostvarenim. Za mene su najvažnije dve stvari, da ostvarujemo poslovne i sportske rezultate. Prošla kalendarska godina je završena sa finansijskim plusom, u maju mesecu smo slavili šampionsku titulu. Čitajući novine pomislio bih da je neko drugi šampion. Kažem predsedniku, ne mogu da zamislim šta bi se dogodilo da je neko drugi šampion i da smo u finansijskom minusu. Možda je to donekle i moja krivica jer sam se dobrovoljno povukao iz javnosti. Svakog ponedeljka oko jedan sat ovde ćete imati nekog iz menadžmenta na raspolaganju, sve što vas interesuje pitajte nas. Nemamo skrivalica, sve može da se pita".

Prioriteti za narednu sezonu, iako sam Terzić kaže da postoji raskorak između želja i realnih mogućnosti: titula, jesen u Evropi, finansijska konsolidacija i stvaranje najbolje omladinske škole na prostoru zemlje, pa i šire.

KOVILOVO, REGIONALNA LIGA, PODELA BODOVA...

Trening centar u Kovilovu?

"Kovilovo jeste prioritet Crvene zvezde, uključili smo sve relevantne državne strukture. Malo je komplikovano, angažovali smo i pravni tim da bi se videlo sve šta je potebno da bi se dogodilo. Jer imamo primer u komšiluku gde je trening centar izgrađen pre 20 godina".

O regionalnoj ligi...

"Zašto da to bude liga bivše Jugoslavije? Zvezdin stav će biti negativan, ali ne vidim zašto ne bi igrali Srbija, Crna Gora, Makedonija, Grčka, Bugarska i Rumunija. Ima razloga zbog čega samo tih šest država, to su prijateljske zemlje i ta liga bi imala perspektivu".

O najavljenom ukidanju podele bodova u plej-ofu...

"Podela bodova je jedna glupost, Zvezda će urgirati da se ta podela bodova ukine. Liga sa 16 klubova je sasvim dovoljna, sa plej-ofom bi bilo 37 kola. Bilo je argumenata da će biti interesantnije i regularnije. Ako nije regularno, onda je to krivično delo. To nije fudbalski. Eventualnim smanjenjem lige bi došlo do koncetracije kvaliteta, dok bi sa druge strane moglo da dođe do beogradizacije. Rekao sam Slaviši Kokezi da se ne zaleće, treba to dobro proceniti".

O odnosu sa Kokezom i FSS?

"Izvanredan. Ja slavišu Kokezu doživljavam kao svog prijatelja, siguran sam i on mene. Na novogodišnjem koktelu su bila su dva člana UO, Popović i Petrović, vladala je epidemija gripa, ali nissam bio toliko bolestan da nisam mogao da dođem. Međutim, pošto je Kokeza bio na poslovnom putu nisam otišao. Imamo dobar odnos sa FSS i učinićemo da on bude još bolji. Nismo ljuti što je Piksi dobio na izboru za trenera godine".

(FOTO: Star Sport)