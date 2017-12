Terzić: Odustali smo od Ivanića, odbijena ponuda za Radonjića od 5.000.000 evra!

"Sa Real Sosijedadom stupili smo u pregovore jer želimo da otkupimo ugovor Srđana Babića, da bude 100 odsto naš igrač. On je 1996. godište, snažan štoper, levonog, i neko ko se uklapa u naše dugoročne planove", poručio generalni direktor crveno-belih

Kako se bliži januar i zvanični početak prelaznog roka, tempetartura raste na našem najvećem stadionu! Razgovori, pregovori, nagađanja, medijske spekulacije... Šta je istina, a šta ne, šta se može očekivati od Crvene zvezde u prelaznom roku, u razgovoru za Večeršnje novosti otkrio je generalni direktor jesenjeg šampiona Zvezdam Terzić.

Za početak, ono glavno: Zvezda je definitivno odustala od Mirka Ivanića!

"Razmišljali smo o njemu, ali smo odustali. Crvena zvezda još nije na tom finansijskom nivou da može da plati obeštećenje za igrača od 1.700.000 evra. Trebaju nam dva bočna fudbalera, tu moramo da pojačamo konkurenciju, a taj jedan može da igra i špica, uz Pešića, pod uslovom da ode Boaći. Takođe, sa Real Sosijedadom smo stupili u pregovore jer želimo da otkupimo ugovor Srđana Babića, da bude 100 odsto naš igrač. On je 1996. godište, snažan štoper, levonog, i neko ko se uklapa u naše dugoročne planove".

Zvezda ima jasnu strategiju za predstojeći prelazni rok, ali...

"Nikad ne pričam o imenima potencijalnih pojačanja. Naravno, znamo koga hoćemo. Na svaku poziciju moramo da dovedemo boljeg i kvalitetnijeg igrača od onog koji će otići. To je naša obaveza, sami smo podigli lestvicu rezultatima koje smo postigli. Zvezdi trebaju gotovi igrači. Sve koje planiramo su povratnici, profil pojačanja koja su i letos dolazila. Ta strategija se pokazala kao dobra".

Za zvezdašku javnost - kako to Terzić voli da kaže - pojačanja su važnija i od Nove godine i od Božića, ali raspoloženje i te tako formiraju i eventualni odlasci. U tom smislu prvi čovek crveno-belih izneo je malu ekskluzivu:

"Imali smo konkretnu ponudu od 5.000.000 evra za Radonjića, jedan nemački bundesligaš pokazao je veliko intereseovanje da ga odmah angažuje. Odbili smo, jer mislimo da je Nemanja vanserijski igrač, čije vreme tek dolazi i koji će imati još mnogo toga da pokaže".

U centru pažnje poslednji dana je najbolji strelac Ričmond Boaći. O ponudama za njega dosta se pisalo i pričalo, nagađalo o visini obeštećenja. A Šta je tačno?

"Mi za Boaćija još nemamo nijednu konkretnu ponudu. Postoji ogromno interesovanje klubova iz Engleske, Francuske, Španije i Kine. Međutim, sva ta priča i "gađanje" brojkama od sedam, osam, 11 miliona evra su gluposti. Nismo još ni sa kim konkretno pričali o njegovom transferu. Boaći će otići ako bude dobio konkretnu ponudu. Potpisao je letos ugovor na tri godine i mi nigde ne žurimo. Nećemo ga prodavati po svaku cenu", naglasio je Terzić.

Pored dolazaka i odlazaka, treća tema koja možda i ponajviše zanima armiju crveno-belih navijača jeste status i budućnost Vladana Milojevića, tačnije ljubavi Vladana Milojevića i Crvene zvezde. Terzić je demantovao da je on kandidat za mesto selektora Srbije.

"Sa Milojem niko nije razgovarao na tu temu. On je trener Crvene zvezde i fokusiran je samo na nju. Svi ti natpisi zlonamerno su plasirani sa ciljem da se destabilizuju naši odnosi koji su izvanredni. Ne dolazi u obzir ni da razmišljamo o tome. Maksimalno smo posvećeni prolećnom delu prvenstva, kao i kvalifikacijama za Ligu šampiona, za koje će pripreme početi u junu, a to se kalendarski poklapa sa svetskim prvenstvom".

