Terzić planuo: A sad je sve regularno? Partizan nas je pokrao uz vetar u leđa iz FSS

Grujić je rešio derbi, šalju nam onu nesreću što nas je pokrala protiv Brodarca, a ona budala na njihovoj klupskoj televiziji priča da sam mafijaš, u dahu je izgovorio generalni direktor crveno-belih

Promocija Boška Đurovskog kao privremenog trenera Crvene zvezde se pretvorila u monolog generalnog direktora Zvezdana Terzića o trci za šampiona i odnosu s Partizanom.

Terzić je ironično poručio da će Zvezdi biti lakše nego u dosadašnjem delu prvenstva.

„Sad ćemo imati lakši ambijent za Čukarički. Jer sad je prvenstvo regularno, u poslednja dva dana…“, rekao je Terzić onda bez mnogo zadrške počeo priču o večitom rivalu.

Generalni direktor Crvene zvezde tvrdi da je njegov klub pokraden u finišu prvenstva.

„Pre dve nedelje sam najavio da mi se ne sviđa atmosfera i da je medijska hajka samo dizanje prašine da nas pokradu. I to su uradili. Svedoci smo kakvu je hajku vodio Partizan, pričali su da je Terzić mafijaš, pravili hajku da smo sve utakmice zatvorili. Naparavili su medijski ambijent da se Zvezda bavi neregularnim stvarima. A pokrali su nas! Stave onu budalu da na njihovoj televiziji priča da sam mafijaš. A devedesetih godina Partizan je jahao na projektu tadašnjeg premijera, kasnije je jahao na projektu Toleta Karadžića. Sad se pozivaju na Kalčopoli, oni koji su doveli Zvezdu na 50.000.000 evra duga?! To urušavanje Zvezde traje 25 godina. U poslednjih 25 godina, Zvezda je osvojila samo osam titula“, gotovo u dahu je izgovorio iznervirani Terzić.

Ko su to „oni“?

„Polako, biće vremena da odgovorim i na to. Kad podnesem izveštaj pa ćemo pričati.“

Terzić posebno ističe da njegov klub oštećen u poslednjem večitom derbiju.

„Nas su pokrali u derbiju. Pokrali su nas kad su poslali Danila Grujića da nas pobedi. Sa dve odluke je taj sudija direktno uticao na ishod derbija jer nije isključio Leonarda, a on je zaslužio crveni karton pre nego što je dao gol za 2:1. Plus faul nad golmanom koji je zaštićen u petercu kao beli medved. A on ne svira faul. Sve smo to znali i ukazivali.“

Dotakao se i sudije Lukića koji je delio pravdu prošlog vikenda u porazu protiv Voždovca.

„Onda nam za vikend pošalju onu nesreću Lazara Lukića koji je trebalo da sudi dva penala nad Boaćijem i Donaldom, u prvom poluvrmenu. To je isti sudija koji je pokrao omladince Zvezde protiv Brodarca...“

Terzić je pričao o propustima u korist Partizana...

„Nikolić je od FS Slovenije imao kaznu od sedam utakmica zabrane igranja. Odležao je jednu, a FSS mu je oprostio šest. Onda, mali Vlahović je igrao bez lekarskog pregleda, pa im se to progledalo. Suspendovan je stadion Rada zbog rasizma, a nije stadion Partizana zbog one pesme. I još gomila sitnih stvari".

Ističe da neće čestitati Partizanu na tituli ako je crno-beli osvoje...

"Svaka utakmica je šansa da se kiksne. Nije realan niz od 32 utakmice, nisu oni baš toliko kvalitetni kako se predstavljaju. Niti je sve bilo regularno. Znaju to i oni. Bilo je tamo otvaranja kapija. Ovo je neregularna titula, ako je osvoje. I ja im neću čestitati ako tako bude. Imali su vetar u leđa od FSS. Takvima kakvi su neću im čestitati titulu. Ako je osvoje“, poručio je Zvezdan Terzić.

Nema mira u srpskom fudbalu. A očigledno će biti još mnogo bure pred poslednja tri kola Superlige. Podsetimo, posle poraza Zvezde na Voždovcu, Partizan ima tri boda više od crveno-belih i u ta tri kola matematički mu je potrebno sedam bodova da obezbedi titulu.

