Tibodo: Ne mislim da će Peković ponovo igrati

Trener Minesote dao izjavu za StarTribune

Nikola Peković prolazi kroz teško vreme svoje igračke karijere, koja bi uskoro mogla da se završi, ako ćemo suditi prema rečima trenera Minesote Toma Tibodoa.

On je dao izjavu za StarTribune u kojoj je istakao da ne računa na Pekmena.

"Ne mislim da će ponovo igrati. Mislim, to je njemu i njegovim doktorima, ali slušajući šta su mi doktori rekli, i šta je on pričao, ne očekujem njega u našim daljim planovima. Nećemo se oslanjati na njega", rekao je Tibodo.

Nikola Peković zbog problema sa stopalom neće igrati do kraja ove sezone, a kako je i u prethodne dve imao velikih problema što sa člankom, što sa Ahilovom tetivom, sva je prilika da se više i neće vraćati na teren.

Ali Minesotine obaveze su ostale. Za ovu sezonu Pekoviću sleduje 12.100.000 dolara, za sledeću 11.600.000. Sve skupa 23.700.000. Sam novac nije problem, jer će osiguranje pokriti klupske troškove. Međutim, ostaće zauzet prostor u budžetu za plate igrača, takozvanom “seleri kepu“.

