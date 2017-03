Tijago Silva o mukama na Kamp Nou: Staviš dvojicu na Nejmara, tu je Mesi! Kreneš na Mesija, eto ga Suarez

Da li je uopšte moguće čuvati ih?

Košmar za svakog odbrambenog fudbalera na svetu. Kad im se igra čini se im ne možeš ništa: Lionel Mesi, Luis Suarez i Nejmar. Taman što su u Parizu umislili da su pronašli lek dogodio im se revanš u Barseloni i onih 1:6. Kapiten Pari Sen Žermena Tijago Silva na simpatičan - doduše ne njemu sigurno - način objašnjava koliko je u pojedinim trenucima sve izgledalo besmisleno.

Novinari brazilskog Globa upitali su ga za komentar Nejmarove partije s obzirom da je Silvin saigrač iz reprezentacije postigao dva gola i po opštem utisku bio najbolji igrač Blaugrane...

“Trudili smo se da budemo tvrdi, da ga nagazimo... Ali on igra toliko raznoliko da uvek pronađe neki trik kojim te izludi. I onda staviš dvojicu na njega - eto ga Mesi. Kreneš na Mesija, eto ga Suarez“, nemoćno sleže ramenima jedan od najboljih štopera na planeti.

O suđenju o kome se toliko pisalo...

“Teško je pričati o tome, jer će ljudi da tražim izgovore, a nije tako. Međutim, samo to što me pitate govori nešto, zar ne? Snimke nisam ni gledao, ali bio sam blizu onog duela Markinjosa i Suareza i znam da to nije bio penal i ne postoji snimak koji bi me ubedio u suprotno. Kao što nijedna moja izjava neće promeniti to što se desilo“.

