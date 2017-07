Tik-tak, tik-tak... Totalna panika u Barsi! Nejmar se oglasio, Verati podržao, alavi tata opet dobio džakove para

Brazilac dolio ulje na vatru, Španija gori

Veličina slova A A A

Tempirana bomba otkucava, ubedljivo najveći transfer u istoriji fudbala postaje sve realniji. Nejmar je ovih dana zapalio fudbalske meridijane širom planete. Od rodnog Brazila do Španije i Francuske u kojima se iz sata u sat smenjuju informacije, spekulacije i vesti o Nejmarovom prelasku iz Barselone u Pari Sen Žermen.

Dok su mediji nagađali i pisali šta se dešava, Barselona je nevešto pokušavala sve da demantuje, a Nejmar je ćutao. Mediji drže pod opsadom trening kamp Katalonaca u Americi, ali niko još nije dobio Nejmarovu izjavu. Konačno, Brazilac se oglasio na društvenim mrežama i samo dolio ulje na vatru koja bukti prethodnih dana.

Sa Instagram profila poslao je dve poruke.

Prva je fotografija sa ocem kojem iskazuje ljubav. Reklo bi se sasvim normalna stvar da dečko voli ćaleta. Ali upravo je otac „prvi osumnjičeni“ u javnosti da insitira na transferu u PSŽ kako bi napunio džepove, kao što je to uradio kada je njegov sin odlazio iz Santosa. I ranije ga je bio glas da je alav i da samo trči za novcem. Sada to opet dolazi do punog izražaja. Neki izvori javljaju da je Nejmar Senior juče bio u Parizu na sastanku sa predstavnicima Pari Sen Žermena. Pored onih 30.000.000 evra po sezoni koje PSŽ nudi Nejmaru, njegovom ocu je obećan bonus od 40.000.000 evra samo za potpis. Isto je bilo i kada je dolazio u Barselonu. Real ga je čekao na lekarskim pregledima, a Barsa je dala tati 40.000.000 evra i dobila Nejmara.

Drugom fotografijom sa Instagrama, Nejmar je još više probudio sumnje. Na slici je on kako razmišlja uz emotikon koji je u dilemi. Prilično direktna poruka s obzirom da trenutno sve zavisi od njega. Ako Nejmar pošalje zeleno svetlo Parižanima, oni će lako aktivirati otkupnu klauzulu od 220.000.000 evra. Inače, Marko Verati je sa svog profila „lajkovao“ ovu objavu Nejmara i nagovestio da će igrati zajedno u Parizu.

A šta se dešava u klubu? Katalonska štampa, odnosno Sport i Mundo Deportivo su ogledalo stanja u Barseloni. Imaju jako dobre izvore u klubu i dovoljno je samo videti naslovnu stranu današnjeg Sporta. Samo jedna reč dominira uz Nejmarovu sliku: „Opasnost“.

Uprkos demantijim nekih zvaničnika, Sport je iz uprave Barselone nezvanično dobio potvrdu da su trenutne šanse 50:50 da će Nejmar otići ili ostati. Sve zavisi od samog igrača...

U Blaugrani se uzdaju i u finansijski fer-plej. Predsednik Bertomeu se oglasio i pokušao da smiri navijače.

„Nejmar nije na prodaju. Ima klauzulu koju je skoro nemoguće aktivirati i zato se one i postavljaju u ugovore. Ako je neko aktivira, onda mora da prekrši finansijski fer-plej“, rekao je Bertomeu.

Ali tanka je to nada... Ako je neko trenutno u stanju da zaobiđe sve prepreke finansijskog fer-pleja, to je Naser Al Kelaifi. PSŽ skoro da ništa nije potrošio u prelaznom roku jer je kupio samo levog beka Berčičea, a Dani Alves je došao bez obeštećenja. Još ako budu obavljene neke najavljene prodaje poput Moure, Pastorea, Orijea, Matuduija, Ben Arfe, Krihovjaka... Eto načina da se zaobiđe FFP.

Barsa je jako ljuta i na Danija Alvesa sa kojim se nije rastala na lep način. Iskusni Brazilac svakodnevno vrši pritisak na zemljaka i velikog prijatelja da mu se prodruži u Barseloni.

Sat otkucava, sve je više otvorenih staza za prelazak Nejmara u PSŽ i najveći transfer u istoriji.

(foto: Instagram)