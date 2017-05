Tim sezone - Dris Mertens u špicu, u vezi Tijago Alkantara i Nabi Keita?

Uz naravno Nojera, Ronalda, Mesija...

Veličina slova A A A

Bliži se kraj sezone, pa ćemo u nedeljama posle narednog vikenda sigurno po raznim sajtovima čitati izbore u kojima će se od Palerma do Liverpula raspravljati o tome koji su to igrači obeležili protekli ciklus takmičenja i ko je sve zaslužio da se nađe u najboljih 11 na Starom kontinentu. E pa, danas smo dobili prvi takav izbor, s tim da je on ograničen samo na pet najjačih liga Evrope, ali kako najbolji igrači uglavnom i igraju u Engleskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj cenimo da je to otprilike to.

Sad što se tiče izbora, ovaj je sastavio Institut za studije u Sportu (CIES) iz Nojšatela, a kako naučnici često ne gledaju na fudbal istim očima kao i prosečan fudbalski fanatik sa nekim odlukama se možda nećete saglasiti. Tačnije, verovatno se nećete saglasiti.

Bilo kako, na golu je Manuel Nojer, iako smo sigurni da bi se bar ove sezone mnogi pre opredelili za Đanluiđija Bufona, Romin Bruno Peres je na desnom beku dobio prednost u odnosu na, primera radi, Danija Alvesa, na štoperskim pozicijama je Bajernov tandem Havi Martinez/Mats Humels, iako smo cele sezone uglavnom pričali o Serhiju Ramosu i neprelaznim centralnim bekovima Juventusa, ali tek da ne bude nikog iz Torina - na levom beku Aleks Sandro.

Posebno zanimljiv je izbor od tri igrača za vezu, jer su se na njemu našli Lajpcigov Nabi Keita, mada svi koji su ga gledali znaju o koliko dobrom igraču se radi, pa Tijago Alkandara, zaista blista u Bajernu, te Pol Pogba, mada će se većina saglasiti da bar u prvoj sezoni Francuz nije opravdao epitet najskupljeg igrača u istoriji fudbala.

Po krilima neprikosnoveni Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo (ovaj prvi je inače najbolje ocenjeni igrač u istraživanju), a u samom špicu na opšte iznenađenje - Napolijev Dris Mertens. Ne Gonzalo Iguain, ne Robert Levandovski, ne Dijego Kosta, ne Luis Suarez, ne Antoan Grizman, ne Zlatan Ibrahimović... Ne, nego Dris Mertens. Istina, bio je sjajan, ali baš najbolji?

Opet, kakav god da je bio izbor bilo bi i zamerki.

I još jedna zanimljivost za kraj - Dušan Tadić je zauzeo osmo mesto na listi najboljih ofanzivnih veznih igrača. Iza Kevina De Brujnea iz Mančester Sitija, Atalantinog Papua Gomeza, Totenhemovog Kristijana Eriksena, Monpeljeovog Rijada Budebuza, Lionovog Nabila Fekira, Čelsijevog Edena Azara i bodovno poravnat sa još jednim asom Građana - Davidom Silvom.

A tek da vam damo još tema za kvalitetnu kafansku raspravu, iako če to izazvati još veću raspravu, po ligama to izgleda ovako...

PREMIJER LIGA: Ugo Loris (Totenhem) - Cezar Aspilikueta (Čelsi), Dejan Lovren (Liverpul), Nikolas Otamendi (Mančester Sit), Džejms Milner (Liverpul) - Ander Erera (Mančester junajted), Pol Pogba (Mančester junajted) - Pedro (Čelsi), Kevin De Brujne (Mančester Siti), Filipe Kutinjo (Liverpul) -Aguero (Mančester Siti);

PRIMERA: Serhio Asenho (Viljareal) - Dani Karvahal (Real Madrid), Alvarez (Atletik Bilbao), Serhio Ramos (Real Madrid), Marselo (Real Madrid) - Toni Kros (Real Madrid), Serhio Buskets (Barselona), Ivan Rakitić (Barselona) - Lionel Mesi (Barselona), Kristijano Ronaldo (Real Madrid), Luis Suarez (Barselona);

SERIJA A: Ertrir Beriša (Atalanta) - Bruno Peres (Roma), Kalidu Kulibali (Napoli), Leonardo Bonuči (Juventus), Aleks Sandro (Juventus) - Marek Hamšik (Napoli), Roberto Galjardini (Inter) - Felipe Anderson (Lacio), Papu Gomez (Atalanta), Lorenco Insinje (Napoli), Dris Mertens (Napoli);

BUNDESLIGA: Manuel Nojer (Bajern) - Benjamin Henrihs (Bajer Leverkuzen), Havi Martinez (Bajern), Mats Humels (Bajern), David Alaba (Bajern) - Nabi Keita (Lajpcig), Tijago Alkantara (Bajern) - Alesandro Šepf (Šalke), Karem Demirbaj (Hofenhajm), Emil Forsberg (Lajpcig) - Robert Levandovski (Bajern).