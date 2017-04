Tim sezone u Premijer ligi: Ni Zlatana ni Aleksisa Sančeza

Najbolji igrači prvenstva Engleske igraju u Londonu! Čelsi i Totenhem su, naime, najzastupljeniji timovi u timu sezone Premijer lige.

Londonski rivali, glavni i maltene jedini preostali kandidati za titulu, dali su po četiri predstavnika u “reprezentativnu selekciju“. Ispred Čelsija tu su N’Golo Kante, Eden Azar (obojica su kandidati za igrača godine), Geri Kejhil i David Luiz, dok Totenhem zastupaju Dele Ali, Heri Kejn i bekovi Dani Rouz i Kajl Voker.

Na golu nedodirljivi David De Hea iz Mančester junajteda, preostala dva mesta popunili su Liverpulov Sadio Mane i Evertonov Romelu Lukaku, sa 24 gola najbolji strelac Premijer lige.

Inače, i Kejn i Lukaku su na spisku kandidata za nagradu igrač godine, ali u najboljem timu Premijer lige nema preostale dvojice potencijalnih laureata - Zlatana Ibrahimovića i Aleksisa Sančeza.

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll