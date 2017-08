To je belgijski fudbal: Dva penala, autogol i 7+! Pogođena kvota 80

Šarlroa kao gost deklasirala Muskron - 5:2

Veličina slova A A A

To je belgijski fudbal u svom punom sjaju! To su golovi, to je igra bez garda. Sigurno se navijači Muskrona neće složiti, ali u duelu tog kluba sa Šarlroa je imalo šta da se vidi.

Možda to nije fudbal na top nivou, ali su na kraju od kiše golova pokisli domaćini. Šarlroa je slavila više nego ubedljivo - 5:2. Dakle, došlo je 7+, a ko je to odigrao u kladionicama MOZZART mogao je lepo da se naplati. Kvota na takav ishod bila je 80.

Niko nije očekivao da će Šarlroa slaviti ovako ubedljivo., Međutim, da će domaćini doživeti potop moglo se naslutiti već u četvrtom minutu. Tada je štoper Muskrona Godeo pogodio sopstvenu mrežu. Zatim se na kosti domaćinima navalio napadač iz Konga Lukebakio. Postigao je dva gola, istina jednom je kumovao nesrećni golman Muskrona.

Na ovom meču viđena su i dva penala - po jedan za oba tima. Gosti su efikasnom igrom u 60.minutu imali velikih 5:1. Sve što je domaćin uspeo da uradi je da smanji rezultat preko Govea.

BELGIJA 1 - 2. kolo

Petak:

Standard - Genk 2:1 (0:1)

/Žunior 48, M'Poku 63 - Škrijvers 36/

Subota:

Muskron - Šarlroa 2:5 (1:3)

/Bolinji 45 pen, Govea 64 - Godeo 4 ag, Lukebakio 30 i 53, Polet 41, Desoli 60/

20.00: Kortrajk - Lokeren

20.00: Beveren - Mehelen

20.30: Zulte Varegem - Sent Truden

Nedelja:

14.30: Gent - Antverp

18.00: Anderleht - Ostende

20.00: Klub Briž - Eupen