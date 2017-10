To je golman! Žrtvovao pokolenja za Fortuninu pobedu (VIDEO)

Rafael Volf čudesno odbranio gol pomoću "one stvari"

Fortuna iz Diseldorfa je aposlutni hit u Cvajti ove godine, a tome je u mnogome doprineo i sjajni golman ovog tima Rafael Volf.

Nekadašnji čuvar mreže Verdera iz Bremena istakao se ovog vikenda neverovatnom intervencijom kojom je sprečio Arminiju da stigne do gola u završnici utakmice. Ipak, najfascinantniji je način na koji je to uradio, hrabro se bacio na put lopti koja je ispaljena kao iz topa, a ona ga je snažo pogodila u međunožje.

"Obično golmana lopta pogodi u testise, ali mene je pogodila u penis. Nikada do sada nisam iskusio nešto ovako u karijeri, bolelo je kao đavo, ali se posle nekog vremena smirilo nakon što sam stavio led. Nosio sam kao klinac zaštitu, ali mi ona smeta, ne mogu da trčim nornalno", kaže za Bild heroj Volf.

Njegovu čudesnu odbranu kojom je možda žrtvovao buduća pokolenja možete pogledati na 2:15 na klipu ispod.

Inače, Fortuna je lider u izuzetno zanimljivoj sezoni u Cvajti, u kojoj zavesu na 10. kolo večeras spuštaju Darmštat i Nirnberg. Sve kvote za ovaj duel obavezno pogledajte OVDE

(FOTO: Action Images)