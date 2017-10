To je ponosno irsko srce: Čik neka ih neko poželi u baražu! (VIDEO)

Selekcija Martina O Nila slavila u Kardifu - 1:0

Veličina slova A A A

To je to ponosno srce Iraca! Nema tu velikog kvaliteta, ali uvek ima borbe i nikada, ali NIKADA nema odustajanja. Činilo se da su učenici Martina O Nila „piškani“ posle poraza od Srbije u septembru, ali su pronašli novi fudbalski život. I to u Kardifu: Vels - Irska 0:1.

Potrebna im je bila pobeda i dobili su je u pravom ostrvskom derbiju. Dovoljno za baraž. A tamo neće biti prijatno nikome protiv Irske. Gol vredan dodatnih kvalifikacija postigao je krilni fudbaler Vest Bromvič Albiona Meklin u 57.minutu.

Pogrešila je odbrana Velsa, lako su izgubili loptu posle visokog presinga Iraca, a potom je Hendrinks idealno centrirao za Meklina.

Kada ostrvski derbi ima prizvuk borbe na život i smrt dobijete utakmicu kao ovu večerašnju koju su odigrali Vels i Republika Irska. Lopta retko da je bila na zemlji, ali je zato bilo pocepanih dresova, brojnih duela... Ipak, kada se podvuče crta selekcija Martina o Nila je zasluženo slavila.

Vels je ponovo demonstrirao da ima velike probleme u ofanzivnoj igri. Posebno, kada u timu nema Gereta Bejla. Tek nekoliko opasnih napada izveo je domaćin. Najbolju šansu propustio je Robson Kanu neposredno pre gola Repubike Irske.

Posle vođstva Iraca domaćin je pokušavao na sve načine. Međutim, videlo se i po pogledu i po pokretu tela igrača Velsa.Vels je preskako igru, ali Irci su lako odoleli.

Grupa D:

Moldavija - Austrija 0:1 (0:1)

/Janko 45/

Srbija - Gruzija 1:0 (0:0)

/Prijović 74/

Vels - Republika Irska 0:1 (0:1)

/Meklin 57/

Tabela:

(FOTO: Star Sport)