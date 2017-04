To je taj Novak! Srbija - Španija 1:0

Najbolji teniser Srbije u jakom ritmu nakon nešto manje od dva sata igre u hali Aleksandar Nikolić slomio otpor Ramosa Vinolasa - 6:3, 6:4, 6:2. Na redu Troicki protiv Pabla Karena Buste

Ako je i postojala sumnja da je Novak Đoković "zaboravio da igra tenis" ona je razvejana. Ako je iko pomislio da Alebert Ramos Vinolas može tek tako da slavi nad Novakom Đokovićem u rodnom mu gradu, pred njegovom publikom, grdno se prevario.

Najbolji sportista koga smo ikada izrodili pokazao je Beogradu kakav je as i koliko je dobar počistivši za manje od dva sata Španca sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4, 6:2. Pobeda kao pobeda, on nas je na to navikao, ali imponuje nivo, ritam i kvalitet tenisa koji je prikazao. A svi ovi parametri govore da je "tu negde", u blizini svoje najjače, šampionske forme.

Pobeda Đokovića je donela prvi od tri tražena poena za Srbiju u četvrtfinalnom duelu sa Španijom, a naredni bi mogao da nam donese Viktor Troicki koji ukršta rekete sa odličnim Pablom Kareno Bustom koji je blagi favorit. Trenutno 19. igrač sveta nalazi se u odličnoj formi na početku ove sezone u kojoj je stigao do finala Rio de Žaneira i polufinala mastersa u Indijan Velsu.

Subotnji program u hali Aleksandar Nikolić sadrži samo jedan meč, a to je duel u dublu koji počinje u 16 časova. Za Srbiju su prijavljeni Nenad Zimonjić i Viktor Troicki, a za Španiju Lopez i Munar. Selektori imaju pravo promene nominacije sat vremena pre zvaničnog početka susreta.

Pobednik ovog duela u polufinalu Svetske grupe Dejvis kupa igra sa boljim iz odmeravanja Francuske i Velike Britanije (trenutno 1:0).