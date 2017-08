To je to - Liverpul pobedio pa kupio Oksa! Slede još dve bombe...

Čelsi izvisio...

Veličina slova A A A

Liverpul je uspeo, Arsenal je popustio, Aleks Okslejd Čemberlen je izabrao, a Čelsi je izvisio!

Engelski reprezentativac iz Arsenala nastavlja karijeru u Liverpulu pošto su dva kluba posle višenedeljnih pregovora uspeli da postignu sporazum. Liverpul će platiti Arsenalu obeštećenje od 38.000.000 evra za Okslejd Čemberlena.

Arsenal je mogao da zaradi više od prodaje igrača u Čelsi, ali je Englez odbio ponudu Plavaca i želeo je isključivo u Liverpul, kod Jirgena Klopa. Čelsi je sinoć ponudio 43.500.000 evra za popularnog Oksa, Arsenal je to prihvatio, ali igrač nije. Tako je Antonio Konte izgubio bitku za još jedno željeno pojačanje. Arsenal je morao da popusti jer je igrač ušao u poslednju godinu ugovora, nije želeo novi i sledećeg leta bi ga izgubili bez obeštećenja.

Inače, Oks je u Liverpulu pristao na platu od 120.000 funti sedmično, iako mu je Arsenal za novi ugovor nudio 180.000 funti nedeljno. Na godišnjem nivou je to 6.650.000 evra umesto skoro 10.000.000 evra po szeoni u Arsenalu...

Okslejd Čemberlen će obaviti lekarske preglede u prisustvu Liveprulovih doktora, u trening kampu reprezentacije Engleske i potom leti sa nacionalnim timom na Maltu. Potpisaće ugovor na pet godina, mada se šuška da bi saradnja mogla da bude i na šest sezona. Zanimljivo, Oks je poslednju utakmicu u dresu Arsenala odigrao baš protiv Liverpula i doživeo težak poraz.

Njegov dolazak, nije kraj kupovinama na Enfildu. Juče je potpisan transfer Nabija Keite za sledeće leto, danas je zavrpen Oks, a slede još dve transfer bombe. Liverpul se nada da će uspeti da dovede Tomu Lemara iz Monaka. Liverpulovi ditrektori su trenutno u Kneževini gde pregovaraju sa Monakom i nude 80.000.000 evra plus pozajmicu Origija za fransukog reprezentativca. A u samom finišu fudbalske pijace, Jirgen Klop će pokušati da završi i ogroman transfer Virdžila Van Dajka iz Sautemptona. Za koliko para, to se još ne zna... Može biti od 60.000.000 do 80.000.000 evra. Ostanite uz nas, pratimo šta se dešava...

(FOTO: Action images)