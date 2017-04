To nisu fudbaleri, to je tim zetova! Prodali su Vengera, sramotni Ozil i Sančez igraju da odu, ne da ostanu

Nekad su bili nezadovoljni kad sezonu završe na drugom mestu, danas se i četvrto smatra velikim uspehom

Četiri uzastopna poraza na gostovanjima, prvi put u londonskom mandatu Arsena Vengera, i pad na šesto mesto na tabeli sa kog Liga šampiona izgleda tako daleko. Čini se da nikad u 20 Vengerovih godina u Premijer ligi Arsenal nije bio ovako nisko. Pa je Tio Volkot posle debakla na Kristal Palasovom Selhurst Parku pokunjeno rekao da ovo nije pravi Arsenal.

Replicirala mu je Liverpulova legenda Džejmi Karager. Brutalno.

“Kaže ovo nije Arsenal? Pa jeste! Ovo je Arsenal u poslednjih 10 ili 15 godina. Svake godine isto“, grmeo je Karager, koji doduše ni sam ne može da se pohvali titulom šampiona Engleske, ali mu niko ne može prigovoriti da na terenu nije ostavljao poslednju grašku znoju.

Uostalom, neke stvari se bolje vide sa strane, a Karager je video i izdaju Arsenalove svlačionice.

“Ovo sve me podseća na prošlogodišnju emisiju, posle utakmice sa Lesterom, kad smo govorili da su Čelsijevi igrači prodali Žozea Murinja. Čini mi se da su sada prodali Arsenalovih igrači. Ovo sada je već četiri poraza na gostovanjima, na svakom po tri primljena gola. Ljudi će normalno pričati o Vengeru i mislim da tu nema velikih podela. Većina sada želi da on ode. Ali izgleda mi da i igrači žele da ode“, obrazlaže Karager dodajući da, uprkos tome što je on lično veliki obožavalac francuskog stručnjaka, sada zaista krajnje vreme za rastanak.

“Kada je došao rvali su se sa Mančester junajtedom. Ako bi završili drugi to je bila košmarna sezona. Sada se zadovoljavaju četvrtim mestom. Zaboravite na to četvrto mesto. To nije pravi Arsenal, a tako se ovaj klub ponaša već pet ili šest godina. Gluposti! Idite na trofeje, ne na četvrto mesto. Takvo razmišljanje je uticalo na ceo klub. Izgubili su ono posebno što su imali“.

Poentu je ostavio za kraj... Bez imalo obzira prema osećanjima aktuelne generacije Tobdžija.

“Najbolji opis je dao Grem Saunes pre dve godine kada je rekao da je ovo tim zetova. Mada se ja pitam koji bi otac poželeo da mu ćerka jednog od ovih dovede kući? Ozbiljan sam. Sve su upropastili. Kukavice! Ukoče se kad je gusto. Da li želiš takvog čoveka pored svoje ćerke?“, besneo je Karager.

Kritika nisu pošteđeni ni prve zvezde tima Aleksis Sančez i Mesut Ozil.

“Otkako se priča o novim ugovorima, njih dvojica su sramotni. Uvek kritikujemo Ozila, ali i Sančez je užasan ova dva poslednja meseca. Ne izgleda mi da igraju za ostanak na Emirejtsu. Izgleda mi da igraju da bi otišli. Priča se o sumanutim ciframa, a oni se sramote. Trebalo bi da su zvezde. Dovedeni su da bi Arsenal poveli do titula i pehara u Ligi šampiona, ali nisu bili ni izbliza dovoljno dobri“, kategorički će Karager.

