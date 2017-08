To ti je balkanski mentalitet: Imaš prolaz u rukama, pa primiš dva gola sa igračem više (VIDEO)

Vardar stao na korak od istorije, iako je imao otvoren put ka plasmanu u plej-of Lige šampiona

Balkanski mentalitet je nešto čega ne mogu da se oslobode klubovi sa ovih prostora. To se videlo i na večerašnjem primeru Vardara, koji je u Kopenhagenu do 71. minuta imao rezultat za prolaz, a onda je domaćin ostao sa igračem manje do kraja utakmice postigao dva gola i rezultatom 4:1 obezbedio plasman u plej-of Lige šampiona, ali i osigurao grupnu fauzu Lige Evrope.

A sve to je prvi put u istorji mogao da doživi prvak Makedonije, koji će utehu potražiti na daleko težem putu, a to je plej-of za Ligu Evrope.

Ekipa Gocea Sedloskog je do samog finiša utakmica odlično parirala snažnom danskom prvaku, za koji je od samog starta utakmice igrao Andrija Pavlović, a u završnici meča i Uroš Matić.

Ipak, sve se raspalo onda kada je trebalo da se iskoristi brojčana prednost na terenu. Gostujući igrači kao da su poleteli napred, ostavili su Federika Santandera samog u petercu, a on je glavom krunisao odličan centaršut Bengtsona.

Imao je Vardar i nakon tog gola još 15 minuta vremena da postigne gol koji bi mu garantovao prolazak u narednu rundu, ali nije uspeo pa je usledio katastrofalan kraj. Verbića je u kaznenom prostoru gostiju srušio istrčali Gačevski, pa je Sotiriju postavio konačan rezultat utakmice.





Kvalifikacije za Ligu Šampiona - 3. kolo:

BATE Borisov - Slavija Prag 2:1 (1:1), prvi meč 0:1

/Signevič 5, Stasevič 46 - Škoda 44/

CSKA Moskva - AEK 1:0 (0:0), prvi meč 2:0

/Natho 75/

APOEL - Vitorul 4:0pp (1:0, 0:0), prvi meč 0:1

/Karlao 54, Merkis 92, De Kamargo 94, Efrem 105/

Bašakšehir - Klub Briž 2:0 (1:0), prvi meč 3:3

/Adebajor 7, Višća 34/

Kopenhagen - Vardar 4:1 (1:1), prvi meč 0:1

/Greguš 2, Baraseđan 26ag, Sotiriju 88pen - Nikolov 19/

20.15 Plzenj - FCSB, prvi meč 2:2

20.15 Jang Bojs - Dinamo Kijev , prvi meč 1:3

20.30 Hafnarfjordur - Maribor, prvi meč 0:1

20.30 Ludogorec - Hapoel Ber Ševa , prvi meč 0:2

20.45 Ajaks - Nica, prvi meč 1:1

20.45 Legija - Astana, prvi meč 1:3

20.45 Olimpijakos - Partizan, prvi meč 3:1

20.45 Rijeka - Salcburg, prvi meč 1:1

20.45 Rozenborg - Seltik, prvi meč 0:0

